Había dolor, recuerdos y un tono sereno hasta que la charla pegó un giro brusco. Betiana Blum hablaba de Luis Brandoni desde un lugar íntimo y respetuoso cuando Angie Balbiani interrumpió con una pregunta que corrió el foco de la despedida y llevó la entrevista a un terreno inesperado, mucho más personal.

La actriz estaba evocando a su colega con emoción en Puro Show, apoyada en la memoria compartida de años de trabajo y en ese vínculo que deja el oficio incluso cuando no hay amistad cotidiana. El clima venía cargado de afecto y de tristeza, con Luis Brandoni como centro absoluto del intercambio, hasta que la panelista introdujo una reflexión que desacomodó la escena.

“Entiendo que, en el mundo de los actores, uno siente que el otro siempre está. Tal vez no terminás de ser amigo, pero sabés que está ahí. Entender que Beto ya no está, ¿te hace pensar en tu propia muerte?”, lanzó Angie Balbiani. La formulación sorprendió por el momento elegido y por el modo en que desplazó la conversación desde el recuerdo de Luis Brandoni hacia la idea de la muerte en primera persona.

Lejos de entrar en shock o de cortar la charla, Betiana Blum sostuvo la calma y eligió responder sin dramatismo. “Para nada. Yo creo en el presente. Gracias a Dios no tengo hábitos perjudiciales, nunca aprendí a fumar…”, contestó, con una mirada mucho más anclada en la vida cotidiana que en una especulación sobre el final.

Ese cruce, breve pero incómodo, alteró el pulso de una entrevista que hasta ese instante transitaba por otro carril. La artista había sido convocada para hablar de Luis Brandoni, para recordarlo desde lo humano y también desde su enorme peso en la escena argentina. Sin embargo, la pregunta de Angie Balbiani metió una incomodidad que rompió con ese tono y dejó una sensación de bronca en quienes la escuchaban al considerarla desubicada.

Más allá de la incomodidad, Betiana Blum logró devolver la conversación a un lugar de templanza. No se aferró al golpe de efecto, no sobreactuó el momento ni convirtió el episodio en un escándalo personal. Su respuesta fue seca, clara y suficiente para marcar una diferencia entre el impacto de la pérdida y la necesidad de no correrse del presente.