Mica Viciconte decidió responder sin vueltas después de que Julieta Poggio la cuestionara por el comentario que hizo sobre el look de Daniela Celis en Streams Telefe. La panelista negó haber apuntado contra el cuerpo de su compañera y sostuvo que sus palabras fueron sacadas de contexto.

El descargo llegó tras la defensa pública de Julieta Poggio, quien había acusado a Viciconte de actuar como “mala compañera”. Frente a la repercusión, Mica Viciconte abrió su respuesta con una crítica directa al modo en que se instaló el debate: "Me sorprende cómo algunos medios llevan el debate para donde les conviene y cómo muchas personas opinan sin haber escuchado o entendido lo que realmente dije".

Lejos de bajar el tono, la pareja de Fabián Cubero aclaró cuál había sido el eje de su planteo. "En ningún momento hablé del cuerpo de una mujer ni cuestioné la libertad de vestirse como cada uno quiera. Hablé del contexto", explicó. Luego, reforzó su postura: "Lo dije en un streaming, refiriéndome a una persona que trabaja en televisión. Mi punto fue que no es lo mismo un ámbito privado, una salida o un boliche que un programa de televisión que entra a la casa de miles de familias y se emite en un horario de protección al menor. Por algo existen ciertos códigos en ese tipo de espacios".

Mica Viciconte explotó en sus redes.

La tensión escaló cuando Mica Viciconte apuntó directamente contra Julieta Poggio por la versión que había dado sobre una supuesta charla previa con Daniela Celis. "Se puede estar de acuerdo o no, pero antes de opinar estaría bueno escuchar completo lo que dije y no quedarse con un recorte o un título", lanzó antes de ir al punto más sensible del cruce.

Sin rodeos, la panelista negó que Daniela le hubiera pedido no hablar del tema antes del programa. "Si vas a opinar sobre algo que dije, hacelo con hechos y no inventando situaciones. Es mentira que Dani me pidiera antes de entrar que no hablara del tema. Esa conversación nunca existió", sostuvo, dejando marcada su molestia con la ex Gran Hermano.

Además, Viciconte insistió en que nunca atribuyó una intención provocadora a Daniela Celis. "Además, cuando decís que Dani no se dio cuenta de que esa remera transparentaba, en realidad terminás confirmando lo que yo dije. Porque nadie dijo que lo hizo con intención. Mi comentario nunca fue sobre la intención de Dani, sino sobre que, para mí, en un programa de televisión/streaming hay cosas que deberían cuidarse", remarcó.

Mica Viciconte explotó en sus redes.

El tramo más fuerte de su descargo llegó cuando respondió a las etiquetas que recibió después del escándalo. "Pensar distinto no me hace machista ni mala compañera. Ser buena compañera no significa estar de acuerdo en todo. Para mí, ser mala compañera es faltar el respeto, perjudicar a un compañero o inventar cosas que nunca pasaron. Tener una opinión diferente no es eso", sentenció.

Para cerrar, Mica Viciconte buscó separar la discusión de cualquier ataque personal contra Daniela Celis y dejó otro mensaje dirigido al ruido que se generó alrededor del tema. "Por último, por respeto a Dani, con quien comparto trabajo y tengo una buena relación, me parece que están llevando esta discusión a un lugar que no corresponde. Nunca fue un ataque personal hacia ella, sino una opinión sobre una situación puntual".