Un conjunto de prendas simples puede cambiar por completo según los accesorios que lo acompañen. Antonela Roccuzzo llevó esa idea a su vestuario para la final de Inter Miami frente a Cruz Azul, con una elección que conservó el aire relajado de los básicos y sumó detalles propios de un look más elegante.

Las sandalias negras de taco alto fueron una de las piezas que definieron el resultado. En compañía de un bolso estructurado, aportaron formalidad a una base de inspiración urbana. El cinturón negro con hebilla dorada y un reloj del mismo tono completaron la selección, introduciendo pequeños puntos de brillo sin competir con el resto de las prendas.

Debajo de esos complementos, la fórmula de Antonela Roccuzzo tenía dos protagonistas: un crop top negro ajustado, de manga corta, y un jean baggy oversize del mismo color. El contraste entre la parte superior ceñida y el volumen del pantalón permitió destacar la cintura y darle movimiento a la silueta, sin necesidad de incorporar estampas.

Esa mezcla responde a la estética conocida como luxury streetwear, que acerca prendas informales a accesorios sofisticados. En este caso, el jean holgado conservó su identidad urbana, mientras que el calzado y el bolso cambiaron el tono del conjunto. La propuesta se apoyó en esa convivencia entre piezas de distinto carácter, más que en una prenda especialmente recargada.

El negro también tuvo una función importante en la elección de la rosarina. Al mantener el mismo color en el top y el pantalón, dio continuidad visual al look y dejó que las proporciones se distinguieran por sus cortes. Sobre esa base, el dorado del reloj y la hebilla resultó suficiente para sumar un contraste sutil.

La apuesta de Antonela Roccuzzo recibió numerosos likes y elogios de sus seguidores cuando las imágenes llegaron a las redes. Además del contexto deportivo, las fotos pusieron el foco en una combinación fácil de reconocer: prendas de líneas sencillas que adquirieron otra presencia gracias a la selección de los complementos y al equilibrio entre lo ajustado y lo amplio.

En una ocasión asociada con camisetas y ropa deportiva, el estilismo encontró espacio para el taco alto sin perder su costado casual. Ahí estuvo el detalle más interesante: el pantalón mantuvo la amplitud y el protagonismo, incluso acompañado por accesorios elegantes. El resultado permitió llevar una silueta relajada a una situación de gran exposición sin convertirla en un atuendo de gala.