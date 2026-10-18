Los domingos se habían convertido en la noche decisiva de MasterChef Celebrity: después de las pruebas de la semana, el jurado elegía quién debía dejar la competencia. Esta vez, los participantes llegarán al fin de semana sin haber disputado todavía la gala de última chance. Por eso, la tercera eliminación no podrá realizarse en su día habitual.

El cambio comenzó el jueves 15 de octubre, cuando Telefe transmitió el partido entre Estudiantes y Flamengo por la Copa Libertadores en lugar del programa conducido por Wanda Nara. La posibilidad de recuperar esa emisión el viernes también quedó descartada: el canal reservó esa noche para el estreno de MasterChef Junior.

Cuándo será la tercera eliminación de MasterChef Celebrity

Después de la gala de beneficios y medallas del miércoles, todavía faltaban dos instancias para cerrar la semana: la última chance y la eliminación. Al quedar ocupados el jueves y el viernes, Telefe pasó la gala de última chance al domingo 18 de octubre. Allí volverán a cocinar los famosos que aún tengan una oportunidad de evitar la instancia decisiva.

La consecuencia es que el tercer eliminado de MasterChef Celebrity se conocerá el lunes 19. El jurado deberá evaluar a quienes lleguen a esa gala y definir cuál de ellos abandona las cocinas. Así se mantiene el orden de la competencia, aunque la despedida ocurra un día después de lo acostumbrado.

El movimiento no significa que el lunes vaya a quedar establecido como fecha permanente para las eliminaciones. La programación de Telefe se seguirá ajustando en función de las transmisiones deportivas, y cada cambio puede desplazar también las galas que vienen después. El domingo, al menos esta semana, quedará dedicado a la última chance.

De hecho, otro partido de Estudiantes previsto para la próxima semana volvería a postergar una emisión de MasterChef Celebrity. Si se mantiene ese esquema, la eliminación siguiente se retrasaría todavía más y se realizaría recién el martes 27 de octubre. Esa fecha, a diferencia de la definición del lunes, está planteada por ahora como una previsión.

La nueva distribución permite entender por qué la gala salió del domingo: el partido ocupó el jueves y el estreno de MasterChef Junior tomó el viernes, dejando sin espacio a la última chance antes del fin de semana. Por eso, el reality de Wanda Nara tendrá su próxima definición el lunes y podría volver a moverla la semana siguiente.