A un mes del trágico accidente aéreo que terminó con la vida de Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y del director Lucas Vignale en Río de Janeiro, la investigación sumó un elemento que podría cambiar el rumbo del análisis. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) publicó su primer informe preliminar, donde expuso una situación que sorprendió a los especialistas.

El documento oficial se centra en lo ocurrido el pasado 14 de junio, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo y dejaron un saldo de seis personas fallecidas. A partir de esta primera reconstrucción, los investigadores comenzaron a profundizar sobre los instantes previos al impacto para determinar qué factores pudieron desencadenar la tragedia.

Uno de los puntos más llamativos del informe indica que el helicóptero matrícula PP-MAC, en el que viajaban Gaspi, Lucas Vignale y el músico estadounidense Oliver Tree, nunca fue registrado por el Sistema Brasileño de Control del Espacio Aéreo (Sisceab). Es decir, toda la ruta de la aeronave transcurrió sin ser detectada por los radares.

Nueva información clave en el caso de Gaspi

En contraste, el otro helicóptero involucrado, identificado con la matrícula PR-DJJ, sí fue monitoreado desde que despegó del aeropuerto Santos Dumont hasta pocos segundos antes de la colisión. Según el informe técnico, mantenía una velocidad cercana a los 200 kilómetros por hora y volaba a una altitud aproximada de 244 metros.

Esta diferencia entre ambas aeronaves abrió nuevos interrogantes para los peritos. El principal objetivo ahora es establecer por qué el PP-MAC permaneció fuera del sistema de vigilancia durante todo el trayecto y si esa ausencia de detección pudo haber tenido una incidencia directa en el fatal desenlace.

Nueva información clave en el caso de Gaspi

Los especialistas también confirmaron que ambos helicópteros debían circular por las Rutas Especiales para Helicópteros (REH). Sin embargo, los recorridos coincidían a partir del punto denominado Tachas, ubicado en las inmediaciones de Recreio, precisamente el lugar donde se produjo la colisión. Esa coincidencia de trayectorias también forma parte del análisis.

Otro aspecto que complica la reconstrucción de los hechos es que ninguna de las aeronaves contaba con cajas negras, ya que la legislación brasileña no obliga a este tipo de helicópteros a llevar registradores de voz o de datos de vuelo. Además, el Cenipa descartó de manera preliminar que las condiciones meteorológicas hayan influido, ya que al momento del accidente la visibilidad era buena y los vientos eran leves.