La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, tras vencer 2 a 1 a Inglaterra, desató una ola de festejos dentro y fuera de la cancha. Mientras los dirigidos por Lionel Scaloni celebraban una remontada histórica gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, las familias de los futbolistas también fueron protagonistas de una jornada cargada de emoción.

Como suele ocurrir en cada presentación del seleccionado, Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi desde las tribunas y compartió con sus millones de seguidores distintos momentos de la victoria. A través de su cuenta de Instagram publicó un mensaje que reflejó toda su felicidad: "¡Gracias Dios, vamos Argentina! ¡A la final!", escribió apenas terminó el encuentro.

Sin embargo, entre todas las imágenes que subió hubo una que captó especialmente la atención de los fanáticos. La postal mostró a Antonela Roccuzzo abrazada junto a Muriel López Benítez, esposa del defensor Lisandro Martínez, dejando en evidencia la gran relación que construyeron durante la estadía de la delegación en Estados Unidos.

Antonela Roccuzzo junto a su amiga de la vida

La fotografía fue tomada en el estadio de Atlanta y muestra a ambas de espaldas, observando el campo de juego mientras celebraban el pase a una nueva definición mundialista. El gesto fue interpretado como una muestra del cariño y la confianza que existe entre las dos, quienes comparten buena parte de las actividades que organiza el grupo de familias de los futbolistas.

Aunque tanto Antonela Roccuzzo como Muriel López Benítez mantienen un perfil bajo y evitan exponerse públicamente, en las últimas semanas su cercanía comenzó a hacerse evidente. De hecho, varios seguidores advirtieron que la pareja de Lisandro Martínez fue la única integrante del grupo de esposas que estuvo en el palco junto a la esposa de Lionel Messi durante los partidos.

Antonela Roccuzzo junto a su amiga de la vida

Ese detalle alimentó las versiones sobre el estrecho vínculo que forjaron en esta Copa del Mundo. Lejos de los flashes y de las declaraciones públicas, ambas eligieron acompañar a sus parejas desde un lugar reservado, aunque la imagen compartida por Antonela Roccuzzo terminó revelando una amistad que hasta ahora había permanecido prácticamente en la intimidad.

Con la expectativa puesta en la gran final del Mundial 2026, el clima de unidad no solo se refleja dentro del plantel de Lionel Scaloni, sino también entre las familias que acompañan cada paso de la Selección Argentina. Y esa fotografía entre Antonela Roccuzzo y Muriel López Benítez se convirtió en uno de los símbolos más comentados del gran momento que atraviesa el equipo.