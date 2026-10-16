La muerte de Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN, dejó un profundo dolor entre sus compañeros, sus seguidores y su entorno más cercano. Sin embargo, detrás de su reconocida trayectoria en televisión, también existía una historia de amor que construyó lejos de las cámaras junto a Paula Franco, su esposa y compañera durante gran parte de su vida. A los 58 años, su partida volvió a poner en primer plano ese vínculo que ambos mantuvieron durante décadas.

Uno de los testimonios más conmovedores de esa relación había quedado registrado en julio pasado, cuando el periodista compartió en Instagram una fotografía de 1992, el año en que obtuvo su diploma de Técnico en Meteorología. La imagen no solo representaba un logro profesional, sino también una oportunidad para agradecerle públicamente a la mujer que lo acompañó durante sus primeros pasos. Confessore eligió recordar todo lo que hubo detrás de aquella conquista.

“Detrás de ese logro hubo muchas horas de estudio, esfuerzo, dudas y sacrificio. Pero sobre todo, hubo una persona que estuvo siempre a mi lado”, escribió el meteorólogo al presentar la imagen. Luego, identificó a Paula como una figura fundamental en su recorrido, alguien que lo sostuvo cuando debía combinar las obligaciones laborales con su formación y que confió en sus capacidades incluso en los momentos de incertidumbre.

“Ella fue mucho más que mi compañera de vida. Fue quien me alentó cuando las fuerzas faltaban cuando había que estudiar y trabajar al mismo tiempo, quien creyó en mí cuando incluso yo dudaba, quien me impulsó a seguir estudiando lo que me apasionaba, a crecer y a nunca bajar los brazos”, expresó en aquella publicación. Con esas palabras, dejó en evidencia que el apoyo de su esposa había sido decisivo para alcanzar sus objetivos y consolidar su carrera profesional.

La dedicatoria continuó con una frase que resumió el significado de aquella historia compartida: “Este diploma también le pertenece un poco a ella”. Además, Fernando Confessore destacó “su apoyo, su paciencia y su compañía” y reflexionó sobre la importancia de las personas que permanecen a lo largo del tiempo. “Los años pasan, pero hay personas cuyo amor y acompañamiento dejan una huella para toda la vida en el corazón”, escribió.

La pareja también había protagonizado un momento distendido al aire de TN, cuando Roxy Vázquez le preguntó cuál era el secreto para sostener una relación de aproximadamente 40 años. Con su habitual sentido del humor, el meteorólogo respondió: “Llegar tarde a casa e irme temprano”. Detrás de la broma, la relación con Paula había dado forma a una familia junto a sus dos hijas, a quienes él llamaba cariñosamente sus “tesoritos”.

El amor detrás del meteorologo

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, Julieta, una de sus hijas, recurrió a las redes sociales para despedirlo. En sus historias de Instagram publicó una fotografía de su infancia junto a su padre, acompañada por la canción Pensamiento, de Airbag. También compartió una imagen en blanco y negro de Fernando con un mensaje que reflejó la inmensidad de su pérdida: “Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”. La despedida se sumó a las muestras de afecto que recibió el periodista.

Así, entre recuerdos familiares, palabras de agradecimiento y declaraciones que hoy adquieren un significado especial, la historia de Fernando Confessore y Paula Franco volvió a emocionar. Su homenaje a la mujer que lo acompañó durante décadas y el mensaje de su hija permitieron conocer una faceta íntima del meteorólogo, marcada por el amor y la gratitud. Más allá de su legado en la televisión argentina, queda el recuerdo de un hombre que reconoció públicamente a quienes estuvieron a su lado en los momentos más importantes de su vida.