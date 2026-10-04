La foto de Antoñito en la Clínica Trinidad despertó preocupación. Ahora se conoció una novedad sobre el hijo de Fabiana Liuzzi y Luis Ventura: recibió el alta y está en su casa. Fue su padre quien confirmó el regreso este sábado, tras casi una semana de internación, aunque la familia no informó el diagnóstico que motivó su ingreso.

Durante esos días, Fabiana Liuzzi publicó imágenes de su hijo en el centro médico y dejó un mensaje atravesado por la fe y el acompañamiento familiar: “¡El poder de Dios y la fuerza del amor van más allá de todo! Así fue siempre y así será”. A Antoñito le dedicó otra frase breve, cargada de afecto: “Te amamos pequeño gigante”.

Las fotos permitieron verlo durante su estadía en la clínica, pero no explicaban qué había ocurrido. Para entender por qué lo internaron había que volver a un mensaje anterior de Luis Ventura. El periodista había contado que la familia advirtió un cambio en el estado habitual del niño y decidió buscar atención médica.

Ventura precisó cuándo tomaron esa decisión: “Un toro que no afloja. El lunes 28 internamos a Toñito en la Clínica Trinidad”. Antoñito, de 12 años, había comenzado a mostrarse distinto de lo habitual, según el relato de su padre. “Estaba dejando de ser él y algo había cambiado”, escribió el periodista al recordar qué les llamó la atención.

Los controles realizados en el sanatorio permitieron seguir su evolución. Según el propio Luis Ventura, “Estudios y mucho laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron”. El periodista acompañó aquella actualización con un video de Antoñito caminando sonriente por los pasillos. En ese momento había señales de mejoría, pero todavía no se había anunciado que pudiera volver a su casa.

En otro mensaje, su padre agradeció el apoyo recibido durante la internación: “Gracias a todos por su cariño, a los que se ocuparon y a los que se preocuparon también. La vida sigue”. Fabiana Liuzzi también reconoció la atención de los profesionales y del personal de la Clínica Trinidad al compartir las imágenes que llevaron a muchos a preguntar por el niño.

La confirmación que faltaba llegó el sábado 3 de octubre, cuando Ventura informó que Antoñito había recibido el alta. Así terminó la internación que había comenzado el lunes 28. La familia compartió su mejoría y su regreso a casa, aunque mantuvo sin precisar públicamente cuál fue el problema de salud que requirió atención médica.