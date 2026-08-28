La Justicia habilitó la obra de calle Mandalari: la Municipalidad de Neuquén puede retomar los trabajos

La Justicia rechazó la medida cautelar que suspendía la obra de calle Mandalari y dejó sin efecto la paralización preventiva de los trabajos, por lo que la Municipalidad de Neuquén puede reiniciar la obra con los controles y medidas ambientales correspondientes.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, confirmó el alcance de la resolución: “La Justicia rechazó la medida cautelar que implicaba la suspensión y paralización total de la obra de la calle Mandalari, con eso queda sin efecto la suspensión preventiva que teníamos y se puede dar continuidad”.

“Estamos muy conformes con este pronunciamiento porque da fe de que el municipio de la ciudad de Neuquén hizo todo ordenadamente, no solo en términos de obra, sino principalmente en términos ambientales”, remarcó Baggio.

La resolución le solicita además al municipio, a través de la subsecretaría de Medio Ambiente, llevar adelante un riguroso control y seguimiento de las medidas de prevención y mitigación previstas en el Plan de Gestión Ambiental, con el objetivo de minimizar los impactos ambientales negativos y gestionar los riesgos propios de la obra.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, confirmó el alcance de la resolución.

Al respecto, Baggio observó que la continuidad de los trabajos “siempre estuvo acompañada por ese seguimiento”. “Tenemos que garantizar la preservación ambiental y llevar adelante el control de las medidas previstas”, indicó.

La decisión judicial establece también que esas tareas deberán ser informadas a la ciudadanía.

“La información y la difusión de todos los aspectos ambientales siempre estuvieron a disposición de los vecinos y de la justicia que nos ha dado la razón y estamos muy conformes con la medida”, insistió en ese aspecto de manera especial.

Ahora, a partir de este dictamen, el subsecretario municipal informó que “la Municipalidad de Neuquén va a retomar cuanto antes las tareas en la calle Mandalari, una obra importantísima para todos porque jerarquiza todo el sector norte de la ciudad de Neuquén y vincula a tres barrios”.

La suspensión se había dispuesto de manera provisoria mientras la Justicia requería al municipio la documentación técnica y ambiental vinculada al proyecto, antes de resolver sobre el pedido de una cautelar definitiva requerida por un grupo de vecinos.