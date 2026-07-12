El look mundialista de Pampita no pasó por una camiseta clásica ni por un guiño discreto a los colores nacionales. La modelo eligió un body celeste y blanco inspirado en la Selección Argentina y convirtió su manera de alentar en una apuesta fashionista que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

La prenda fue la gran protagonista del outfit. Con una estética que remite a la camiseta argentina, el body combinó el espíritu futbolero con un diseño más jugado, pensado para salir del uniforme tradicional de cancha. El detalle más llamativo estuvo en la espalda descubierta con tiras cruzadas, un recurso que le aportó un aire moderno y sensual.

Pampita mostró el look desde uno de los palcos del estadio, donde acompañó al equipo durante el Mundial 2026. Lejos de limitarse a una elección cómoda para ver el partido, armó una propuesta completa, con identidad nacional, guiño deportivo y una impronta sofisticada que va en línea con su estilo habitual.

Para equilibrar el impacto del body, la conductora eligió un pantalón blanco de tiro alto y corte sastrero. Esa combinación permitió que el outfit no quedara solamente asociado al clima de tribuna, sino que también tuviera una lectura más elegante y urbana. Como complemento, sumó un brazalete metálico plateado y llevó el pelo suelto con ondas naturales.

El resultado fue una mezcla entre moda y fanatismo que sus seguidores celebraron de inmediato. En redes, el look se volvió tendencia por la forma en que Pampita reinterpretó los colores celeste y blanco sin perder glamour. La elección también marcó una diferencia frente a otros estilismos mundialistas más previsibles.

Durante el Mundial, Pampita viene sosteniendo una línea estética muy clara para alentar a la Selección Argentina. Partido tras partido, apuesta por prendas vinculadas a la bandera, combinaciones luminosas y detalles fashionistas que transforman cada aparición en una nueva referencia de estilo.

Con este body, la modelo reforzó su lugar como una de las grandes referentes de moda entre las mujeres que siguen a la Selección Argentina. Su apuesta demostró que el aliento también puede expresarse desde el vestuario, con prendas modernas, versátiles y pensadas para unir pasión futbolera con una fuerte identidad visual.