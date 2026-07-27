Un largo muelle sobre el lago es uno de los detalles más impactantes de la cabaña que Pampita eligió para disfrutar de sus vacaciones familiares en Villa La Angostura. La conductora compartió distintas fotografías del alojamiento y permitió conocer su particular arquitectura, los espacios destinados al descanso y la relación directa que mantiene con el paisaje nevado.

La conexión con el agua comienza a pocos metros de la propiedad. Un camino atraviesa el jardín y llega hasta la costa, donde se encuentra una plataforma preparada para contemplar el lago y realizar actividades náuticas. Desde ese sector también pueden apreciarse las montañas que rodean la localidad neuquina y los árboles cubiertos por el invierno.

Puertas adentro, la atención queda concentrada en un living de doble altura presidido por una enorme chimenea de piedra oscura. Pampita y sus hijos disponen allí de amplios sillones de cuero, mesas bajas y diferentes zonas de reunión. La madera presente en pisos, techos y muebles aporta calidez frente a las bajas temperaturas de la Patagonia.

Así es la cabaña que eligió Pampita en Villa La Angostura.

El comedor mantiene la misma identidad visual, aunque incorpora elementos de estilo más rústico. Una mesa maciza y varias sillas talladas se ubican frente a los grandes paños vidriados, por lo que la familia puede observar la nieve mientras permanece dentro de la residencia. Otros rincones incluyen empapelados con motivos botánicos, aberturas negras y accesos a balcones protegidos por barandas transparentes.

Así es la cabaña que eligió Pampita en Villa La Angostura.

La estética exterior recupera los rasgos típicos de las construcciones cordilleranas. La fachada está revestida con tablas pintadas de azul profundo, mientras que los techos a dos aguas y las estructuras elevadas semejantes a torres definen su silueta. Además, un puente cubierto de madera permite trasladarse entre diferentes sectores sin quedar expuesto al frío.

Así es la cabaña que eligió Pampita en Villa La Angostura.

Para Pampita, la distribución también ofrece una ventaja durante el viaje con sus hijos: cada ambiente cuenta con suficiente amplitud para que puedan jugar, reunirse o descansar. Los ventanales permiten supervisar las actividades dentro de la casa y, al mismo tiempo, mantienen al lago, el bosque y las montañas presentes en buena parte de la estadía.

Así es la cabaña que eligió Pampita en Villa La Angostura.

Con esta elección, Pampita encontró un alojamiento que reúne comodidad familiar, arquitectura de montaña y acceso directo a la naturaleza. La chimenea de piedra, el muelle privado, la fachada azul y las vistas panorámicas terminaron convirtiendo a la cabaña en otra de las grandes atracciones de sus vacaciones en Villa La Angostura.

Así es la cabaña que eligió Pampita en Villa La Angostura.