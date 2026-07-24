Una torta, regalos y una ronda familiar convirtieron las vacaciones de Pampita en Villa La Angostura en una fecha inolvidable. La modelo organizó en el hotel el festejo por los 5 años de Ana García Moritán, quien estuvo acompañada por sus hermanos, otros familiares y los amigos que compartieron el viaje al sur argentino.

Las imágenes difundidas en las redes sociales mostraron el momento en el que todos se reunieron alrededor de la cumpleañera para cantarle el feliz cumpleaños. Después llegó el turno de soplar las velitas, cortar la torta y abrir los obsequios preparados para ella. Entre las sorpresas que recibió hubo cuadernos para dibujar, una actividad que forma parte de sus entretenimientos preferidos.

Pampita acompañó las postales de la celebración con una dedicatoria en la que describió cuánto cambió la dinámica de su familia desde el nacimiento de la niña. “¡5 años Anita de mi corazón! Todo se volvió rosa y brillante desde que llegaste a nuestras vidas. No paramos de reír con tus risas, bailes, canciones y ocurrencias. Somos tan afortunados de tenerte!”, escribió emocionada.

El festejo se realizó dentro del alojamiento elegido por la conductora para pasar el receso invernal junto a sus cinco hijos y un grupo de amigos. Ubicado en plena naturaleza patagónica, el establecimiento cuenta con una piscina climatizada y paisajes abiertos hacia el lago, dos de los atractivos que acompañaron las jornadas de descanso de toda la familia.

Durante su estadía, Pampita combinó las actividades de invierno con encuentros íntimos junto a sus afectos. La nieve y las propuestas al aire libre marcaron buena parte del viaje, aunque el cumpleaños de Ana se transformó en el acontecimiento central de la escapada y reunió a todos para compartir una celebración especialmente preparada para ella.

La modelo también eligió una frase breve para completar el álbum digital del festejo. “Felicidades hoy y siempre hijita amada”, expresó junto a las fotografías que retrataron la alegría de la pequeña mientras recibía el cariño de sus hermanos y descubría cada uno de sus regalos.

Así, Pampita logró que el quinto cumpleaños de Ana García Moritán tuviera un marco diferente, lejos de Buenos Aires y entre los paisajes de Villa La Angostura. La reunión familiar sumó un recuerdo especial a las vacaciones y dejó registradas escenas de complicidad, juegos y emoción en una fecha muy significativa para la menor de sus hijas.