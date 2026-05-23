La casa de Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la conversación luego del acercamiento definitivo entre Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski. Tras varios días de miradas, abrazos y rumores, ambos protagonizaron una escena que dejó en claro que el vínculo ya dejó de ser una simple amistad dentro del reality de Telefe.

Todo comenzó después del repechaje, cuando Lola Tomaszeuski regresó al programa y se reencontró con Manuel Ibero. Apenas cruzaron palabras, la influencer le contó que había terminado su relación fuera de la casa y que volvía completamente soltera. Esa confesión cambió por completo la dinámica entre ambos participantes, que desde entonces no dejaron de mostrarse juntos.

En las últimas horas, las cámaras captaron varias situaciones de complicidad entre los jugadores. Desde charlas íntimas hasta constantes demostraciones de cariño, la conexión entre Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados por los seguidores del programa en redes sociales.

Sin embargo, el momento que terminó de confirmar el romance ocurrió mientras estaban acostados juntos en una de las habitaciones. Desde la producción les recordaron la ya famosa frase vinculada al reality: “No se olviden de dar el consentimiento”. Lejos de esquivar la situación, ambos levantaron el pulgar entre risas y respondieron: “Queremos todo, Big”.

La escena explotó inmediatamente en X e Instagram, donde miles de usuarios reaccionaron al acercamiento. Para muchos seguidores del programa, la pareja ya es una de las más fuertes de esta edición. Otros, en cambio, creen que el romance podría perjudicar el juego de Manuel Ibero, uno de los participantes que aparece como candidato a llegar a la final.

Después de la cena especial organizada por una reconocida cadena de comidas rápidas, los participantes salieron al jardín y finalmente ocurrió lo que todos esperaban. Fue Lola Tomaszeuski quien tomó la iniciativa y besó apasionadamente a Manuel Ibero, sellando así el comienzo oficial de la relación dentro de la casa.

¡Los jugadores de Gran Hermano dieron el si!

La influencer ya había adelantado antes de ingresar nuevamente al reality que estaba dispuesta a “jugársela por amor”. Además, el vínculo con Manuel Ibero, ex pareja de Zoe Bogach, venía creciendo desde hacía varias semanas y despertaba sospechas entre los propios participantes de la competencia.

Mientras tanto, en redes sociales el romance divide opiniones. Algunos celebran la química entre ambos y esperan que la historia continúe fuera del programa. Otros creen que la presencia de Lola Tomaszeuski podría afectar el rendimiento de Manuel Ibero en la recta final del juego. Con el reality entrando en su etapa decisiva, la nueva pareja promete seguir dando que hablar.