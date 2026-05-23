La salud de Christian Petersen generó enorme preocupación en las últimas horas después de conocerse que el chef permanece internado en el Hospital Alemán. En medio de distintas versiones y rumores sobre su estado, fue su hermano, Roberto Petersen, quien decidió hablar públicamente para explicar cuál es el verdadero cuadro que atraviesa el cocinero.

Todo comenzó luego de que desde el centro médico difundieran un comunicado oficial en el que confirmaron la internación del jurado televisivo, aunque sin brindar demasiados detalles sobre el motivo. Ese hermetismo alimentó rápidamente diferentes especulaciones vinculadas a su estado de salud y a las razones que derivaron en su ingreso al hospital.

En diálogo con Luis Bremer para el programa A la Tarde de América TV, Roberto Petersen buscó llevar tranquilidad y explicó que la situación de su hermano está relacionada con un tratamiento cardíaco. “Chris está en el Alemán solo para regular la medicación cardiológica. Hace cuatro meses que está bien, mejorando de a poco su salud”, sostuvo.

Además, el hermano del chef dejó entrever que la internación responde más a una cuestión preventiva y de control médico que a una situación extrema. Incluso remarcó que, habitualmente, ese tipo de regulación de medicación podría hacerse de manera ambulatoria y no necesariamente con internación.

Por su parte, el periodista Oliver Quiroz también aportó información sobre el estado actual del cocinero tras comunicarse con personas cercanas a la familia. “Está bien, descansando. Entró a hacerse chequeos integrales, sobre todo del corazón”, detalló el panelista, reforzando la versión vinculada a problemas cardiológicos.

Sin embargo, en paralelo comenzaron a circular otras versiones mucho más delicadas. En LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito, la periodista Pilar Smith aseguró que Christian Petersen habría ingresado al hospital tras sufrir un episodio de alucinaciones. “Entró por la guardia y fue derivado directamente al pabellón de psiquiatría”, reveló la panelista, generando todavía más incertidumbre.

La salud de Christian Petersen

Frente a semejante repercusión mediática, el Hospital Alemán emitió un comunicado oficial donde confirmó que el chef se encuentra “clínicamente estable” y bajo “seguimiento interdisciplinario permanente”. Además, indicaron que está recibiendo un “tratamiento integral acorde a su cuadro de salud” y que continuará bajo observación mientras los especialistas monitorean su evolución.

Finalmente, desde la institución médica remarcaron que se mantendrá absoluta reserva sobre el estado clínico de Christian Petersen y sobre la intimidad de su familia. Mientras tanto, las declaraciones de Roberto Petersen intentaron poner paños fríos a una situación que despertó gran preocupación entre colegas, amigos y seguidores del reconocido chef.