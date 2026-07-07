La pasión por el Mundial 2026 volvió a despertar todo tipo de cábalas entre los hinchas, y una de las que más llamó la atención fue la de Camilota. La influencer decidió compartir con sus seguidores el curioso ritual que realizó mientras la Selección Argentina disputaba su partido de octavos de final frente a Egipto, un duelo decisivo por un lugar en los cuartos de final.

A través de sus historias de Instagram, la exparticipante de Cuestión de peso mostró el método que eligió para intentar darle suerte al equipo de Lionel Scaloni. En el video se la vio sosteniendo varias figuritas del álbum oficial del Mundial 2026 correspondientes a futbolistas del seleccionado egipcio antes de realizar una inesperada acción.

"Los voy a congelar", dijo Camilota mientras colocaba los stickers dentro del freezer de su heladera. Acto seguido, cerró la puerta del congelador y lanzó un mensaje de aliento para la Selección Argentina: "Vamos Argentina, vamos a ganar", expresó con entusiasmo, convencida de que su cábala podía aportar su granito de arena.

La curiosa cábala de Camilota

La publicación rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, que reaccionaron con comentarios y mensajes apoyando el ritual. Las supersticiones y costumbres vinculadas al fútbol suelen multiplicarse durante las grandes competencias, y en esta oportunidad la influencer decidió hacer pública la suya en medio de uno de los encuentros más importantes del certamen.

Pero Camilota no fue la única personalidad del espectáculo que mostró cómo vivía el partido. Varias figuras compartieron imágenes y videos desde distintos lugares del mundo para transmitir la expectativa que generó el encuentro entre la Selección Argentina y Egipto.

La curiosa cábala de Camilota

Una de ellas fue Marcela Tinayre, quien asistió al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y mostró el ingreso al estadio cuando todavía quedaban sectores vacíos. "Aprovechemos que el estadio está vacío, miren lo que es esto", comentó. Luego agregó: "Es impresionante, en pocas horas vamos a estar tapados de argentinos cantándole a Lionel y a este maravilloso equipo".

También Jimena Barón publicó imágenes desde la cancha junto a Matías Palleiro, Arturo y Momo, acompañando el posteo con un sentido "Argentina te amo". En tanto, Nati Jota compartió una fotografía junto a integrantes de la murga Los sin entradas, mientras que Sofía Zámolo y Marcelo Tinelli reflejaron la previa del encuentro desde el estadio, donde el conductor incluso posó junto a la Mona Jiménez en una de las postales más comentadas de la jornada.