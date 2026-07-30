Rosalía pisó Buenos Aires en un escenario mucho más incómodo del que probablemente imaginaba cuando confirmó sus cuatro recitales en el país. Su llegada quedó atravesada por la controversia que provocó días atrás en las redes sociales, donde una publicación compartida por la cantante fue interpretada como una ofensa contra la Argentina y desató el enojo de numerosos seguidores.

El movimiento alrededor de la artista española buscó evitar cualquier situación imprevista en el aeropuerto. Rosalía salió acompañada por integrantes de su equipo, avanzó rápidamente y mantuvo un perfil reservado ante las cámaras que esperaban registrar su primera aparición en suelo argentino. Sin detenerse a brindar declaraciones, se dirigió al vehículo dispuesto para abandonar la terminal.

Así llegó Rosalía a Argentina. RS FOTOS.

Para el viaje, la intérprete eligió un conjunto cómodo y alejado del despliegue visual que suele mostrar sobre el escenario. Esa imagen discreta reforzó la intención de transitar el arribo sin exponerse demasiado, aunque el operativo y la presencia de fotógrafos terminaron convirtiendo su salida en una escena seguida con atención. Las imágenes comenzaron a circular apenas fueron publicadas.

El clima que rodea a Rosalía se originó durante el Mundial 2026, cuando replicó un contenido que muchos usuarios consideraron dirigido contra el público argentino. La cantante explicó posteriormente que había compartido la publicación por la canción que sonaba y pidió disculpas, pero su aclaración no consiguió frenar de inmediato las críticas ni las acusaciones que se multiplicaron en distintas plataformas.

Así llegó Rosalía a Argentina. RS FOTOS.

Parte del malestar también llegó hasta las cuentas vinculadas con el Movistar Arena. Algunos fanáticos reclamaron información sobre la devolución de entradas y expresaron que ya no deseaban asistir a los conciertos, aunque no trascendió una cifra oficial de personas que hubieran cancelado su presencia. Otros seguidores, en cambio, defendieron a la española y consideraron que se trató de un error sin intención de agraviar.

Ahora, la expectativa está concentrada en las cuatro presentaciones que Rosalía ofrecerá en Buenos Aires. Más allá de la producción artística preparada para esos espectáculos, una de las mayores incógnitas será la respuesta del público cuando la cantante aparezca sobre el escenario y tenga su primer contacto directo con los asistentes después del episodio.

La llegada silenciosa evitó sumar nuevas declaraciones a una discusión todavía sensible, pero no consiguió disipar la tensión. Para Rosalía, el verdadero termómetro ya no serán los comentarios virtuales ni las fotografías del aeropuerto: estará dentro del estadio, donde cada gesto y cada palabra podrían definir si la polémica queda atrás o vuelve a encenderse.