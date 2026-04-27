El saludo existió, pero no alcanzó para barrer la bronca vieja. Luis Ventura volvió sobre el encuentro que tuvo con Nico Occhiato en los Martín Fierro de la Moda y dejó claro que, detrás de esa despedida cordial, seguía latiendo el enojo que arrastra desde la discusión por los premios de streaming del año pasado.

Según contó, el acercamiento se dio cuando el conductor de Luzu ya se iba del evento junto a Flor Jazmín Peña. “Me vino a saludar. Se despidieron (con Flor Jazmín Peña). En el Martín Fierro de Streaming tuvimos un cruce”, relató el presidente de APTRA al reconstruir ese momento. La escena, lejos de cerrar la historia, le sirvió para volver a poner sobre la mesa todo lo que todavía le reprocha.

Detrás de esa molestia aparece una idea que Ventura repitió varias veces: para él, Nico Occhiato salió a cuestionar un sistema del que antes también participó y sacó provecho. Por eso explicó que no quiso dejar pasar aquellas declaraciones y que sintió la necesidad de marcar una línea. “No lo quise dejar con la última palabra en algo que me parecía incorrecto, sobre todo con algo que le dio y le da de comer. Le quise poner un límite”.

Para Luis Ventura, el punto más irritante no fue una diferencia menor ni una opinión lanzada al pasar, sino un gesto que leyó como desagradecido hacia una maquinaria que en otros momentos benefició al propio Nico Occhiato. “Él ganó en Poducción de streaming, pero salió a decir que no participen, cuando él había comido de eso. En La Voz también comió del voto telefónico, y no se la dejé pasar”.

Más tarde, al profundizar en su descargo, Ventura fue todavía más directo y eligió una expresión áspera para describir cómo se plantó frente al creador de Luzu. “Al pibe había que meterle un correctivo. Decía algo que era desmerecedor de su pan, de algo que le había dado de comer y del canal que lo tenía contratado. Hay que valorar a los empleadores”.

Lejos de presentar el cruce como una simple chicana de alfombra roja, el periodista lo ubicó en una discusión más profunda sobre el valor que, a su entender, tienen ciertas estructuras de la televisión y del entretenimiento. Desde esa mirada, las críticas de Nico Occhiato a la votación no fueron un detalle aislado, sino una señal de desprecio hacia un sistema que también impulsó parte de su recorrido profesional.

Así, el reencuentro en los Martín Fierro de la Moda no funcionó como reconciliación sino como recordatorio. Luis Ventura aceptó el saludo, pero aprovechó para reafirmar que no olvidó aquella polémica y que tampoco piensa suavizar lo que dijo. A veces alcanza un cruce breve en una gala para confirmar que una disputa sigue abierta.