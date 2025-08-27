Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron que se casarán: las fotos del momento romántico

Lo que empezó como un romance inesperado entre la estrella pop más influyente del mundo y el ídolo de la NFL, hoy escribe un nuevo capítulo. Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron que se casarán y compartieron con sus seguidores el instante exacto de la propuesta, un gesto romántico que terminó por coronar dos años de relación.

La noticia se conoció cuando Taylor Swift subió a Instagram una foto abrazando a Travis Kelce, que aparecía de rodillas tras hacerle la pregunta más importante de toda su relación. Con humor y ternura, la artista acompañó la publicación con un mensaje que reflejó complicidad: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”.

El detalle que no pasó inadvertido fue el anillo que eligió el jugador de fútbol americano. Es que se trata de una joya de oro con estética victoriana y un diamante valuado en cifras millonarias, que inmediatamente se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores y especialistas en moda.

La historia entre Taylor Swift y Travis Kelce había comenzado en julio de 2023. En ese entonces, el deportista reveló en su pódcast que quiso regalarle una pulsera con su número de teléfono durante un show de la Eras Tour, pero no pudo concretarlo. Esa confesión marcó el inicio de los rumores, que se confirmaron semanas más tarde cuando la cantante fue vista alentando a los Kansas City Chiefs desde el palco familiar.

Con el correr de los meses, las apariciones conjuntas se volvieron habituales. En octubre de ese año se mostraron juntos en una fiesta posterior a Saturday Night Live y desde entonces no se separaron. Travis Kelce viajó a varias paradas internacionales de la gira de Taylor Swift y ella lo acompañó en partidos y eventos deportivos, consolidando una pareja que mezcla música y deporte con una química innegable.

Hoy, con un compromiso que confirma lo que parecía inevitable, Taylor Swift y Travis Kelce demuestran que el amor está más latente de lo habitual, por lo que no podían evitar comunicárselo a los millones de fans que la siguen a ella en todo el mundo. Ahora, falta conocer la fecha y el lugar de la boda, pero aunque aún es demasiado pronto, se puede comenzar a presagiar lo que será una de las bodas más lujosas y comentada del último tiempo.