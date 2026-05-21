La casa de Gran Hermano sumó un nuevo capítulo cargado de romance luego del esperado reencuentro entre Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero. Tras la gala del repechaje, ambos participantes volvieron a verse cara a cara y protagonizaron una escena que rápidamente explotó en redes sociales.

La influencer oriunda de Bariloche ingresó nuevamente al reality gracias al voto del público y apenas cruzó la puerta se dirigió directamente hacia Manuel Ibero. El participante no ocultó su emoción y la recibió con un fuerte abrazo frente a todos sus compañeros, dejando en evidencia el vínculo especial que construyeron durante su convivencia.

“Estoy feliz de que estés acá”, le expresó Manu a Lola en una de las primeras conversaciones que tuvieron luego del ingreso. Además, el jugador aprovechó el momento para agradecerle a la audiencia por haber elegido a la joven para regresar a la competencia.

Más tarde, después de compartir una cena especial organizada dentro de la casa, los dos participantes fueron al jardín y finalmente sucedió lo que muchos seguidores del programa estaban esperando. Allí, alejados por unos minutos del resto de los jugadores, Lola Tomaszeuski tomó la iniciativa y besó apasionadamente a Manuel Ibero.

La situación no tardó en viralizarse en redes sociales, donde hubo opiniones divididas sobre la pareja. Mientras algunos usuarios celebraron el acercamiento y apostaron por la historia de amor, otros aseguraron que la presencia de Lola podría perjudicar el juego de Manu, uno de los participantes más fuertes de esta edición.

El vínculo entre ambos tomó todavía más relevancia porque la joven había contado previamente que decidió separarse de su pareja para darse una oportunidad sentimental con Manu. Dentro de la casa, los dos lograron una conexión muy cercana que ahora promete convertirse en una de las tramas centrales del reality.

Nueva historia de amor en Gran Hermano

La gala de repechaje también dejó otros momentos impactantes. Entre los nuevos ingresos estuvieron Charlotte Caniggia y Nenu, la ex pareja del periodista Martín Salwe. Además, los participantes elegidos por la gente fueron Yipio y Lola, mientras que Carmiña quedó afuera tras la polémica expulsión que había sufrido semanas atrás.

Por otro lado, la producción sorprendió con un Golden Ticket especial y la decisión final quedó en manos de Mavinga, quien optó por no otorgarlo. En paralelo, también hubo preocupación por la salud de Andrea del Boca, quien debió abandonar temporalmente la casa luego de sufrir un accidente que obligó a trasladarla a una clínica.