“No somos amigas. Somos buenas compañeras, nos llevamos bien”. Con esa frase, Mica Viciconte buscó ordenar el vínculo con Daniela Celis después de varios días de tensión pública. El reencuentro en el streaming de Gran Hermano llegó con bromas, aclaraciones y una intención evidente de bajar el conflicto sin negar que algo había pasado.

La vuelta al aire no tuvo tono solemne ni un pedido de disculpas formal. Mica Viciconte y Daniela Celis eligieron moverse entre la ironía y la complicidad televisiva, en un programa que cargaba con la repercusión de los cruces previos por el comentario sobre la ropa de la ex Gran Hermano.

Antes de entrar de lleno en la polémica, Viciconte abrió el juego con una chicana interna sobre Fede Popgold: “Mi compañero se fue 15 días a Canadá a descansar. Prácticamente para lavarse las manos de todo lo que pasó”. Después, aclaró cómo quedaba armado el equipo en medio de los cambios: “Dani está cubriendo el lugar de la Tora, lo está haciendo muy bien y yo estoy acá. Obviamente esto está avalado por la producción”.

El tema de la ausencia también sirvió para meter otra broma, pero con mensaje incluido. “Ninguna paró de dar notas para aclarar algo que se lo llevaron para cualquier lado”, lanzó Mica, apuntando a la repercusión que tomó la discusión. Enseguida, sumó: “La decisión de que ella no esté acá no fue mía, sino de la producción, que cree que era lo indicado”.

La respuesta de Daniela Celis llegó rápido y terminó de instalar el tono del reencuentro. “Pero si estoy acá”, retrucó, mientras la situación se convertía en un ida y vuelta más liviano que el que venía circulando en redes. Mica Viciconte siguió el juego y remató: “Se escucha la voz de ella, me da un poco de nostalgia, pero no está”.

Más allá del humor, las dos dejaron en claro que el episodio abrió una discusión más amplia. Daniela valoró que el tema hubiera servido para hablar de ciertos límites y miradas: “Está bueno concientizar, que cada una dé su punto de vista y es válido, está bueno lo que se generó”. Su postura buscó llevar el foco hacia quienes opinaron sobre su cuerpo.

En esa línea, Pestañela remarcó que su descargo no estaba dirigido solamente a su compañera, sino a las versiones que empezaron a circular después del cruce. “Decían cosas que eran totalmente mentira”, sostuvo, marcando que muchas lecturas habían deformado lo ocurrido.

El reencuentro dejó una definición clara: no hubo amistad forzada ni ruptura definitiva. Mica Viciconte y Daniela Celis se mostraron dispuestas a seguir trabajando juntas, aunque el intercambio también expuso que la tensión no desapareció por completo. Entre chistes, frases picantes y aclaraciones, ambas lograron convertir la polémica en material de aire.