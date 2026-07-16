El grito por el gol de Enzo Fernández todavía no había terminado cuando el festejo dentro de Gran Hermano Generación Dorada cambió de clima por unos segundos. Entre abrazos, saltos y movimientos bruscos alrededor del living, Emanuel Di Goia sufrió un corte en la mano y Juanicar se clavó un vidrio en el pie, lo que generó preocupación entre sus compañeros.

La casa seguía con máxima tensión la semifinal entre la Selección Argentina e Inglaterra, un partido que se vivió con nerviosismo desde el primer minuto. El tanto de Enzo, que significó un envión enorme para el equipo de Lionel Scaloni, provocó una reacción inmediata: varios participantes se levantaron de golpe y corrieron a abrazarse en medio de la emoción.

En ese descontrol apareció el accidente. Durante la celebración, JC se abalanzó sobre Emanuel para festejar el gol y ese movimiento terminó empujándolo hacia la mesa del living. Al intentar sostenerse, el participante apoyó la mano sobre una zona donde había vasos y otros objetos, justo cuando parte de lo que estaba encima empezó a caerse.

El golpe hizo que uno de los vasos se rompiera y Emanuel se cortara. La escena fue confusa porque todo ocurrió mientras el resto todavía gritaba por el gol de la Selección Argentina, sin llegar a dimensionar en el primer instante que el festejo había terminado con una pequeña herida.

El living quedó revuelto por completo, con cosas tiradas, elementos fuera de lugar y restos del festejo desparramados sobre la mesa y el piso. Tamara Paganini advirtió rápido el desorden y se movió para ordenar parte de lo que había quedado tirado, mientras otros participantes seguían pendientes del partido y del estado de Emanuel.

A pesar del susto inicial, la situación no pasó de un corte menor. Emanuel Di Goia se encuentra bien, al igual que Juanicar, y pudieron seguir compartiendo la emoción del partido con sus compañeros. De hecho, en los videos posteriores se lo ve celebrando el segundo gol argentino, apenas con una servilleta en la mano para contener la herida.

El accidente dejó una postal inesperada de la semifinal dentro de la casa. La alegría por el gol de Enzo Fernández fue tan intensa que el festejo se desbordó y terminó con un momento de preocupación, aunque rápidamente quedó claro que Emanuel estaba bien y que todo había sido apenas un susto en medio de una noche inolvidable para la Selección Argentina.