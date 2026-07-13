Las cartas ya pusieron un nombre sobre la mesa y la próxima gala de eliminación de Gran Hermano 2026 empezó a cargarse de misterio. Mientras la casa sigue atravesada por conflictos, tensiones internas y una placa repleta de jugadores fuertes, una predicción del tarot señaló a Luana como la participante con más chances de abandonar el reality el lunes.

El pronóstico apareció después de una semana especialmente movida para el programa. La eliminación de Nigro en la “placa planta” y la salida de Andrea del Boca, quien dejó la casa para acompañar a su madre por un problema de salud, dejaron al juego en un clima de incertidumbre. En ese contexto, la nueva placa volvió a ordenar las estrategias y encendió las especulaciones.

La cuenta de X @JeanCarlosCCC, conocida entre los seguidores del reality por realizar predicciones sobre el certamen, fue contundente al leer el escenario que viene. Según esa mirada, no habría demasiado margen para la sorpresa: “Luana queda muy jodida. Nada que hacer. El lunes se va”.

El nombre de Luana aparece en una placa amplia, donde también quedaron nominados Yipio, Sol, Manu, Mariela, Majluf, JC, Hanssen y Emanuel. Con tantos participantes en riesgo, el voto del público será decisivo, aunque la predicción del tarot ya instaló una fuerte sospecha sobre quién podría ser la próxima eliminada.

La posible salida de la joven llega después de varias semanas marcadas por discusiones y acusaciones dentro de la casa. Su convivencia quedó expuesta por distintas situaciones que generaron malestar entre sus compañeros, especialmente por episodios vinculados a comida, cigarrillos y objetos personales.

Entre las escenas que más ruido provocaron, se mencionó que Luana habría tomado pan que no era suyo y lo habría comido a escondidas en el baño. También quedó señalada por arrebatar cajas de cigarrillos y dejar sin tabaco a otros jugadores. A eso se sumó otra situación polémica: la venta de ropa de compañeros para conseguir cigarrillos.

Con ese antecedente, la predicción del tarot no hizo más que aumentar la expectativa alrededor de la gala del lunes. Gran Hermano atraviesa una instancia cada vez más caliente y, si las cartas aciertan, Luana podría convertirse en la próxima participante en abandonar la casa en medio de un clima cargado de tensión, desgaste y cuentas pendientes.