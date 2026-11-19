La vida privada de Rodrigo de la Serna quedó en el centro de la escena después de que trascendieran detalles de un enfrentamiento judicial con su expareja, Ludmila Romero, madre de sus dos hijos menores. La información fue revelada por Pepe Ochoa en LAM, donde describió un escenario de fuertes diferencias que se habría profundizado desde la separación.

Todo comenzó a tomar notoriedad luego de una entrevista que el actor mantuvo con Mario Pergolini en Otro Día Perdido. Allí, al hablar sobre su presente profesional, reconoció que atravesó meses complicados. "Este año no hice nada (artístico). Fue un año complicado a nivel personal", expresó, sin profundizar en los motivos que lo llevaron a esa situación.

A partir de esas declaraciones, Pepe Ochoa aportó información sobre el vínculo entre Rodrigo de la Serna y Ludmila Romero. Según explicó, ambos estuvieron juntos durante aproximadamente seis años y se separaron en 2021. Desde entonces, las diferencias por cuestiones familiares y económicas habrían provocado un distanciamiento cada vez mayor. "Desde 2021, están en guerra total. Ellos dos no se hablan", aseguró el panelista.

Uno de los primeros focos de conflicto habría sido la cuota alimentaria y la organización de la vida cotidiana de los chicos. Mientras Ludmila se instaló en Rosario, el actor continuó viviendo en Buenos Aires. Esa distancia habría generado desacuerdos respecto de dónde debían residir los menores y cómo distribuir el tiempo entre ambas ciudades. Según Ochoa, inicialmente Rodrigo proponía que los chicos permanecieran quince días en cada lugar.

La disputa también habría llegado al terreno patrimonial. El panelista contó que entre 2021 y 2023 la expareja firmó 15 acuerdos judiciales, aunque aseguró que varios no se habrían cumplido. "Del 2021 al 2023 tuvieron 15 acuerdos judiciales y me dicen que Rodrigo incumplía todos porque él viajaba, laburaba", sostuvo al reconstruir los antecedentes del enfrentamiento.

Otro episodio mencionado estuvo relacionado con un departamento que ambos compartían en Rosario. De acuerdo con el relato de Ochoa, Ludmila habría comprado un terreno y construido una vivienda utilizando sus ahorros. Sobre ese proceso, el periodista lanzó una afirmación contundente: "Ella compra un terreno, edifica su casa y al día de hoy, Rodrigo no le dio un peso".

Rodrigo de la Serna habló de su separación

La organización de la crianza habría sumado otro capítulo judicial. Según el panelista, De la Serna impulsó una presentación para establecer un régimen de permanencia de los menores que contemplaba diez días en Buenos Aires y veinte en Rosario. También señaló que un Juzgado de Familia intervino para intentar resolver las diferencias por la manutención, cuyo monto estaría nuevamente bajo discusión.

Finalmente, el actor fue abordado por una cronista de LAM y tuvo la oportunidad de responder sobre las versiones que circulaban. Sin embargo, eligió no exponer públicamente los detalles de su situación familiar. "Si es algo personal, no lo voy a ventilar", contestó Rodrigo de la Serna, antes de despedirse de la periodista. Por el momento, las acusaciones difundidas por Pepe Ochoa no tuvieron una respuesta pública detallada de las partes involucradas.