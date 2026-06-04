La agenda de Ricardo Arjona tuvo un movimiento inesperado lejos de los escenarios y de las luces de los conciertos. Después de presentarse en distintas ciudades de Argentina, el cantante guatemalteco eligió la Patagonia para hacer una pausa familiar, aunque intentó que el viaje pasara inadvertido.

El destino elegido fue San Carlos de Bariloche, una ciudad acostumbrada a recibir figuras reconocidas, pero que igual se vio alterada por la presencia del artista. Ricardo Arjona habría llegado durante la tarde del domingo en un jet privado, acompañado por su círculo más cercano y con la intención de instalarse durante pocos días en la zona.

Ricardo Arjona viajó a Bariloche en medio de sus shows en Buenos Aires.

La visita se manejó con extrema reserva desde el primer momento. De acuerdo con la información que trascendió, el músico fue trasladado desde el aeropuerto hacia un hotel de alta categoría, elegido especialmente por el nivel de privacidad que ofrece a sus huéspedes y por su ubicación privilegiada dentro del paisaje cordillerano.

Más allá del operativo discreto, el dato empezó a circular entre turistas y vecinos de Bariloche. Algunos se sorprendieron al saber que Ricardo Arjona estaba en la ciudad, mientras otros comenzaron a comentar la posibilidad de cruzarlo en alguno de los puntos más exclusivos del circuito turístico local.

La escapada no estaría pensada como una visita pública ni como parte de una acción promocional. Por el contrario, el plan familiar apuntaría al descanso después de una etapa intensa de shows, viajes y compromisos profesionales, con apenas tres días previstos para desconectarse antes de retomar su calendario.

Ricardo Arjona viajó a Bariloche en medio de sus shows en Buenos Aires.

Dentro del hermetismo que rodea al viaje, no se conocieron detalles concretos sobre las actividades que podría realizar durante su estadía. Sin embargo, por el perfil reservado de la visita, las alternativas más probables serían recorridos privados, salidas breves y espacios alejados de los lugares con mayor movimiento de público.

La presencia del cantautor volvió a poner a Bariloche en el radar de las celebridades que buscan naturaleza, calma y anonimato. Esta vez, el paso de Arjona no tuvo anuncio previo ni exposición oficial, pero alcanzó con su llegada para generar comentarios en una ciudad donde el paisaje también funciona como refugio.