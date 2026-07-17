Mientras Nicolás Tagliafico concentra toda su atención en el Mundial 2026 con la Selección Argentina, Caro Calvagni aprovecha los momentos libres para disfrutar de las playas de Estados Unidos. Desde allí, la influencer compartió distintas postales que rápidamente captaron la atención de sus seguidores por los looks elegidos para pasar los días de calor frente al mar.

A través de sus publicaciones en Instagram, Caro Calvagni dejó en claro que los estampados volverán a tener un papel central en la moda de playa. Con tres propuestas diferentes, la esposa de Nicolás Tagliafico mostró alternativas que se alejan de los diseños lisos y minimalistas que dominaron las últimas temporadas y apostó por opciones llenas de color y personalidad.

Uno de los modelos que más repercusión generó fue una bikini de dos piezas con animal print en tonos marrones y negros. El conjunto incluyó un corpiño triangular con breteles finos y una bombacha colaless con tiras regulables a los costados, un clásico que continúa siendo uno de los preferidos por quienes buscan un diseño moderno y favorecedor.

Las impactantes fotos de la esposa de Nico Tagliafico

Con esta elección, Caro Calvagni volvió a demostrar que el estampado salvaje sigue vigente y continúa reinventándose. El animal print no solo aparece en bikinis, sino también en pareos, bolsos y otros accesorios que prometen convertirse en protagonistas durante la temporada de verano.

La segunda propuesta apostó por un diseño cuadrillé en rojo y blanco. El traje de baño, de inspiración vintage, combinó un corpiño triangular con un delicado frunce en el centro y una bombacha de tiro medio. Para completar el conjunto, la influencer sumó un pareo al tono que reforzó la estética romántica del look.

Este estampado, asociado durante años al estilo campestre, encontró un nuevo impulso gracias a las tendencias internacionales y ya comenzó a instalarse como una de las apuestas más fuertes para el verano. La combinación de colores clásicos y cortes modernos lo convierte en una alternativa elegante y versátil.

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El tercer outfit fue el más llamativo de todos. Caro Calvagni eligió una bikini roja con rayas, otro de los estampados que vuelve con fuerza. El look se completó con un pareo del mismo color, anteojos negros de formato rectangular y delicadas joyas doradas, logrando un estilo ideal tanto para la playa como para una salida frente al mar.

Con estas tres elecciones, Caro Calvagni confirmó cuáles serán los estampados que prometen imponerse en los próximos meses: animal print, cuadrillé y rayas. Mientras acompaña a Nicolás Tagliafico durante el Mundial 2026, la influencer también se consolida como una de las referentes fashion más seguidas en redes sociales, marcando tendencia con cada una de sus apariciones.