Steffany “Campanita” Pereira protagonizó una salida completamente inesperada de Gran Hermano después de negarse a abandonar la casa. La participante resistió durante varios minutos y solo cambió de postura cuando el dueño de la casa advirtió que su decisión podía perjudicar directamente al resto de sus compañeros.

La situación comenzó tras el versus correspondiente a la placa de la 24° gala de eliminación. El público decidió que Solange Abraham continuara en competencia y que la paraguaya quedara fuera del reality, pero el resultado no provocó la despedida habitual que esperaba la producción.

Campanita se instaló en uno de los sillones, desfiló por toda la casa, se puso firme y comunicó que no estaba dispuesta a cruzar la puerta. “No me quiero ir, Biggie, quiero ver qué pasa”, expresó ante la sorpresa de los jugadores. Gran Hermano le recordó que debía respetar la votación, aunque ella mantuvo su negativa y rompió en llanto.

Las reiteradas órdenes tampoco lograron convencer inmediatamente a Campanita. La participante insistió en que “quería ver qué pasaba” y hasta planteó la posibilidad de “quedarse de visita”, una alternativa incompatible con la dinámica del juego después de haber sido eliminada.

Mientras sus compañeros intentaban persuadirla para que obedeciera, la tensión aumentó por un nuevo cruce con Solange Abraham. La discusión entre ambas sumó preocupación a una escena que ya se había salido de la rutina prevista para las galas y que parecía no encontrar una resolución.

Gran Hermano consiguió destrabar el conflicto al anunciar que habría una sanción para los demás concursantes si Campanita continuaba dentro de la casa. Ante la posibilidad de que su resistencia tuviera consecuencias sobre terceros, la joven finalmente aceptó levantarse del sillón, preparar su salida y dirigirse hacia la puerta.

Steffany “Campanita” Pereira se despidió entre lágrimas y les deseó fuerzas a quienes permanecieron en competencia. Mientras Gran Hermano iniciaba un nuevo conteo para apurar su partida, lanzó una última frase al asegurar que “su brillo es real y que el del resto es sudor”. Así terminó una eliminación marcada por la resistencia, la tensión y una amenaza de sanción colectiva.