El paso de L-Gante por Olga, el canal de streaming que realiza su temporada de verano en Pinamar, no pasó inadvertido. El referente de la cumbia 420 fue parte de una charla distendida que incluyó momentos virales y terminó con una frase inesperada dirigida a Gimena Accardi, que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

La actriz atraviesa un verano muy particular: es su primera temporada soltera tras la separación de Nicolás Vázquez a mediados de 2025. Entre descanso y compromisos laborales, Gimena Accardi conduce Soñé que veraneaba en Olga, programa que se graba en la costa y que suele dejar perlitas al aire.

Días atrás, la actriz había sorprendido al hablar sin filtros sobre sus gustos personales. En medio de una charla con sus compañeros, lanzó que ahora le atraían “los turros”, frase que generó risas, debate y una catarata de reacciones. El comentario fue amplificado por Homero Pettinato, quien exageró la idea con una escena ficticia y polémica.

Lejos de retroceder, Gimena Accardi defendió su postura y explicó que, según su mirada, el “turro” romántico es atento y respetuoso. Sus palabras abrieron una discusión en redes, donde algunos usuarios la criticaron por “romantizar” ciertos estereotipos y otros compararon sus dichos con su historia junto a Nicolás Vázquez.

En ese contexto apareció L-Gante. Invitado a Sería Increíble, el programa de Nati Jota y Maxi López en Olga, el cantante decidió quedarse unos minutos más en el estudio para ver el ingreso de la actriz al ciclo siguiente. Sin micrófono y sin vueltas, lanzó la frase que descolocó a todos: “Escuché que te gustan los turros y yo estoy activo”.

La reacción fue inmediata. Gimena Accardi quedó boquiabierta mientras sus compañeros le pedían a L-Gante que repitiera lo que había dicho. Entre risas y gritos, el músico se retiró del estudio sin volver, dejando la escena en un clima de sorpresa total.

Desde la producción, incluso, se escucharon comentarios incrédulos sobre la frase del artista. La situación, captada en vivo, no tardó en viralizarse y alimentar especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.

Así, el comentario picante de L-Gante hacia Gimena Accardi abrió la puerta a rumores de romance. Con él distanciado de Wanda Nara y ella iniciando una nueva etapa tras 18 años con Nicolás Vázquez, muchos se preguntan si el cruce quedará en una anécdota televisiva o si continuará fuera de cámara.