Alexis Mac Allister volvió a mostrar una faceta mucho más íntima lejos de la cancha y de los compromisos deportivos. Esta vez, el futbolista apareció en una escapada familiar por Italia junto a Ailén Cova y Alaia, la hija de siete meses que tienen en común. Pero una imagen en particular terminó llevándose todas las miradas.

La publicación fue compartida por Ailén Cova en su cuenta de Instagram, donde mostró parte del viaje que hicieron los tres por Roma. Entre las postales del recorrido, una foto frente al Coliseo Romano dejó en primer plano al jugador de la Selección argentina con la beba, y los comentarios no tardaron en multiplicarse.

El detalle que más llamó la atención fue el parecido entre padre e hija. En medio de la catarata de mensajes, una usuaria resumió lo que muchos pensaron al ver la imagen: “Es una mini colo”. La frase rápidamente quedó asociada a la foto, donde Alaia aparece muy parecida a Alexis Mac Allister.

El álbum también dejó ver distintos momentos de la escapada familiar. Ailén Cova compartió imágenes del Coliseo y de la Fontana di Trevi, dos paradas clásicas de cualquier visita a la capital italiana. Junto a esas postales, escribió una frase simple que acompañó el espíritu del viaje: “Mucho amor en Roma”.

La escena mostró a Alexis Mac Allister en un registro distinto al que suele verse en los estadios. Sin la camiseta de la Selección argentina ni la presión de la competencia, el futbolista se dejó ver en modo padre, disfrutando de unos días de descanso con su pareja y su hija en uno de los destinos más elegidos de Europa.

Los seguidores de la pareja no dejaron pasar la ternura de las imágenes. “Hermosa familia”, escribió una usuaria, mientras otros comentarios reforzaron la misma mirada sobre el parecido familiar: “Son bellos y felices”, “Un calco”, “Idéntica a su papá” e “Iguales”. La reacción fue casi unánime.

Entre las respuestas también apareció una frase que terminó de marcar el tono del posteo: “Me muero de ternura”. Así, la escapada de Alexis Mac Allister, Ailén Cova y Alaia no solo mostró parte de sus vacaciones en Italia, sino que además reveló una postal familiar que despertó una coincidencia general: la beba heredó mucho del rostro de su papá.