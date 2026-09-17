Una flor elegida por Tini Stoessel ocupa un lugar especial en la invitación a su casamiento con Rodrigo De Paul. La tarjeta digital se conoció cuando faltan tres meses para la celebración y permitió descubrir cómo decidieron presentarles a sus invitados una de las noches más esperadas de su historia juntos.

En el diseño aparecen los nombres Tini y Rodri, las formas familiares con las que se identifica la pareja. También incluye una frase escrita en minúsculas: “Los esperamos con mucho amor”. Ese mensaje acompaña la convocatoria y le da un tono afectuoso a la participación, que empezó a circular este jueves antes de la gran fiesta.

El elemento que distingue a la tarjeta es una peonía azul pintada en acuarela. Según explicó Gustavo Méndez al mostrarla en La Mañana con Moria, la elección correspondió a la cantante: “Es una flor azul que eligió Tini, una peonia”. Así, el adelanto dejó ver una decisión personal de Tini Stoessel dentro de los preparativos de su boda con Rodrigo De Paul.

Sobre el significado de esa ilustración, el panelista aportó su interpretación: “Representa el afecto profundo. Felicidad. Prosperidad. Y un vínculo profundo. Las flores pintadas en acuarela suelen transmitir algo más delicado de ella”. La explicación puso el acento en el simbolismo de la flor y en la técnica utilizada para incorporarla a la invitación, sin anticipar cómo será el resto de la ambientación.

La cita será el sábado 19 de diciembre, a las 21, en Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz. Se espera una celebración para unas 300 personas, entre las que estarán Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Con esos datos, la participación ya permite ubicar el lugar y el horario del encuentro que reunirá a los allegados de los novios.

Junto con la tarjeta, Méndez dio a conocer una versión que abrió otro foco de atención: según aseguró, hasta el momento no habrían sido convocados Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, los padres de la artista. El periodista también incluyó a Francisco, hermano de Tini Stoessel, entre quienes todavía no tendrían invitación para el casamiento con Rodrigo De Paul.

Ese señalamiento se refiere al estado de las convocatorias y no permite dar por definitiva una ausencia en diciembre. Todavía quedan tres meses hasta la fecha prevista, por lo que la presencia de los familiares mencionados sigue abierta. La lista final será la que despeje si esas invitaciones pendientes terminan traduciéndose en lugares vacíos durante la celebración.