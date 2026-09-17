Una foto de Evangelina Anderson recuperó protagonismo por algo que estaba bastante lejos de la pose elegida para Instagram. La imagen corresponde a septiembre de 2022, pero volvió a circular cuatro años después con la atención puesta en el fondo: allí había un detalle que muchos usuarios no habían advertido al verla por primera vez.

Varios metros detrás de la modelo aparece un hombre completamente desnudo. Su presencia quedó registrada en la misma toma en la que ella posaba con una bikini verde, dentro del agua. Anderson aparentemente tampoco lo había notado cuando compartió la publicación, que ahora generó sorpresa y comentarios por ese inesperado protagonista ajeno a su sesión de fotos.

La postal fue tomada en el río Isar, en las afueras de Múnich, durante una jornada de descanso. Con el agua a la altura de las rodillas, la entonces residente en Alemania aprovechó para hacerse distintas fotografías y eligió varias para subir a sus redes. Entre esas imágenes quedó incluida la que hoy provoca una segunda mirada.

Por entonces, Evangelina Anderson tenía 39 años y convivía con Martín Demichelis y sus tres hijos, Bastian, Lola y Emma. El exfutbolista trabajaba como entrenador en la estructura del Bayern Múnich. Ella, alejada de la televisión argentina, compartía con sus seguidores escenas de la crianza, sus viajes y la práctica de yoga como parte de su rutina europea.

El archivo también permite ubicar la foto cerca de un cambio importante para toda la familia. Después llegaría la contratación de Demichelis como director técnico de River y el regreso a la Argentina. Aquella salida al río pertenecía, por lo tanto, a la última etapa de una vida en Alemania que todavía mostraba al matrimonio instalado junto a sus hijos.

Cuatro años más tarde, el escenario personal y laboral de Evangelina Anderson es otro. A los 43 años, separada del entrenador y radicada en Buenos Aires, retomó su presencia televisiva: participó de MasterChef Celebrity, avanzó hasta las instancias finales y se incorporó a Cortá por Lozano. A esas actividades les suma trabajos como modelo, contenido para redes y participaciones en eventos.

Ese regreso a la exposición convive ahora con la reaparición de una publicación de su etapa europea. La foto no corresponde a unas vacaciones recientes ni muestra una salida actual: es un registro de 2022 que empezó a leerse de otra manera. Esta vez, la sorpresa estuvo en aquello que había quedado detrás de la figura que posaba para la cámara.