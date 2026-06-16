La interna familiar volvió a escalar y Cande Tinelli decidió salir a marcar un límite. En medio del delicado momento que atraviesa Juana Tinelli tras la denuncia contra Bautista Cuiña, la influencer publicó un descargo para despegarse de las comparaciones que empezaron a circular.

El enojo de Cande Tinelli no apareció de manera aislada. En redes comenzaron a relacionar la situación de su hermana con los problemas que ella misma atravesó durante su adolescencia, algo que la artista consideró injusto y doloroso por tratarse de una etapa que, según explicó, ya pudo trabajar.

El descargo de Cande Tinelli.

Antes de su respuesta, Soledad Aquino había hablado con dureza sobre Juana Tinelli y dejó frases que generaron repercusión inmediata. “Me da mucha pena porque es una criatura que podría hacer algo lindo de su vida. Ha perdido la capacidad de disfrute. Algún diagnóstico debe tener porque, pobre, está sin rumbo”, expresó la ex de Marcelo Tinelli.

La madre de Cande también hizo referencia al vínculo entre las hermanas y deslizó que la relación estaría muy deteriorada. “Ellas le cortaron el rostro, están cansadas. La relación con las chicas es nula. A Cande le ha afanado un ropero entero”, afirmó, en una declaración que terminó alimentando todavía más el conflicto.

Frente a ese escenario, Cande Tinelli eligió intervenir con un mensaje directo. “Dejen de criticar a mi vieja y de compararme con mi hermana, a la cual quiero mucho pero no tengo absolutamente nada que ver”, escribió, dejando claro que su pedido apuntaba tanto a quienes cuestionaban a Soledad Aquino como a quienes la vinculaban con Juana Tinelli.

La influencer también decidió aclarar cuál fue su propio proceso personal. “Mis problemas de adolescente (que eran otros: anorexia y bulimia) ya los traté hace tiempo y siempre estuve muy contenida por ambos padres míos, que se ocuparon de que yo reciba tratamiento”, sostuvo, al remarcar que no quería que su historia fuera usada para explicar lo que vive su hermana.

El cierre de Cande Tinelli tuvo un tono aún más firme. “Ya me curé de todos mis trastornos, así que dejen de mencionarme y comparar. Para mí es una herida sanada. Yo no jodo a nadie, así que no me jodan a mí y sean respetuosos en eso, al igual que yo”.