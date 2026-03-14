Acostumbrada a compartir cada momento de su vida con sus seguidores, Wanda Nara volvió a mostrar parte de su intimidad durante sus vacaciones y sorprendió con el nivel de lujo del lugar en el que se hospeda. A través de sus redes sociales, la mediática dejó ver cómo continúa disfrutando de su escapada romántica en Maldivas, uno de los destinos más exclusivos del planeta.

El viaje comenzó días atrás en Milán, ciudad a la que Wanda Nara llegó acompañada por su actual pareja, Martín Migueles. Allí no solo aprovecharon para recorrer boutiques y disfrutar de la gastronomía italiana, sino que además la empresaria asistió a una audiencia vinculada al proceso de divorcio que mantiene con Mauro Icardi, un tema que todavía sigue generando repercusiones.

Tras esa breve escala europea, Wanda Nara y Martín Migueles continuaron con su itinerario romántico y eligieron trasladarse a Maldivas, un destino que la mediática conoce muy bien. En otras ocasiones ya había visitado estas islas paradisíacas junto a Mauro Icardi, por lo que el lugar se convirtió en uno de sus preferidos para descansar.

Como suele ocurrir cada vez que está de viaje, Wanda Nara utilizó su cuenta de Instagram para mostrar distintos momentos de su estadía. Entre videos y fotos, reveló que se aloja en el exclusivo The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands, un complejo de lujo ubicado en el atolón Malé Norte que se caracteriza por sus impresionantes villas construidas sobre el agua.

Las imágenes compartidas por Wanda Nara permitieron observar algunos detalles del lugar: largas pasarelas de madera que conectan las villas, acceso directo al mar desde la habitación y amplias terrazas con vistas abiertas al océano Índico. En uno de los videos incluso expresó su asombro por el paisaje y describió el destino como “un sueño”.

El resort elegido por Wanda Nara ofrece alojamientos diseñados para garantizar privacidad y confort absoluto. Las villas cuentan con piscina privada, espacios abiertos para disfrutar del sol y áreas de descanso con vista panorámica al mar, características que lo posicionan entre los hoteles más exclusivos de Maldivas.

Ese nivel de lujo también se refleja en el precio. Según las tarifas del complejo, las villas más pequeñas pueden costar entre 2.500 y 3.500 dólares por noche. Sin embargo, las residencias privadas más sofisticadas del resort elegido por Wanda Nara superan ampliamente esas cifras.

En las opciones más exclusivas, los valores pueden llegar a oscilar entre 15.000 y 20.000 dólares por noche. Estas habitaciones incluyen piscina infinita frente al océano, amplias terrazas panorámicas, chef privado y servicio de mayordomo durante todo el día, un nivel de lujo que Wanda Nara decidió mostrar a sus seguidores mientras disfruta de su descanso en Maldivas.