Mientras disfruta de un viaje en el exterior, Wanda Nara no descansa en Argentina. Es que mientras intenta despejarse de sus conflictos, estalló una polémica luego de que se filtraran fotos de su vivienda en Nordelta. En las últimas horas comenzaron a circular versiones que señalaban que sus perros estaban encerrados en una jaula en su casa de Nordelta, lo que provocó comentarios de vecinos y un fuerte debate en redes sociales.

Las críticas surgieron después de que se difundieran imágenes del patio de la vivienda donde se ve a las mascotas dentro de un espacio cerrado. Según trascendió, algunos residentes del barrio privado se habrían quejado por la situación y por los ladridos de los animales.

Uno de los mensajes que se viralizó en redes sociales correspondía a una vecina que describía lo que aseguraba haber visto durante varios días. “Están al sol, pobrecitos. Yo paso y no hay nadie en la casa, está totalmente cerrada y ellos ahí. Por lo menos lo que yo vi durante toda esta semana”.

La repercusión creció rápidamente y el tema llegó incluso a programas de televisión. En medio del revuelo, Wanda Nara decidió responder desde sus redes sociales para explicar lo que ocurre con las mascotas mientras ella se encuentra de viaje. La conductora comenzó su descargo apuntando contra su expareja y aclarando que algunos de los animales que están en su casa pertenecen a Mauro Icardi. “Estoy cuidando también a los perritos que mi ex dejó abandonados, qué raro que eso a Gus no le afecte”.

Luego explicó por qué algunos de los perros permanecen en un espacio cerrado dentro de la propiedad. “El chihuahua que se llama Galatasaray (que es de Mauro) es muy chiquito, pesa 1 kilo y el río es peligroso. No le gusta estar adentro, rasca el vidrio. Le gusta y ama estar ahí”.

La empresaria también respondió a las críticas que sugerían que los animales estaban solos dentro de la casa. En ese sentido, aseguró que hay familiares y personas cercanas ocupándose de ellos mientras ella se encuentra fuera del país. “Triste es que su dueño lo abandonó, no la casa que les construí por los carpinchos y el río. En mi casa hay mucha gente todos los días que juegan con ellos cuando yo no estoy”.

Ante la repercusión que siguió creciendo en redes sociales, Wanda Nara amplió su explicación sobre la decisión de mantener a las mascotas en ese sector del jardín. Según contó, la vivienda se encuentra junto a un río y existe riesgo de que los animales se acerquen demasiado al agua. “Están mis hijos y mi familia. Mi casa da al río y se caen, por eso construí un lugar seguro para ellos y por los carpinchos, para que mis perros no los corran y tampoco los caprichos los asusten, porque son muy bebés”.

Finalmente, la conductora insistió en que la medida responde a una cuestión de seguridad para los animales. “No pueden estar sueltos porque no es lago, mi casa da al río y no saben nadar”.