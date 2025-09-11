Quién es Martín Migueles, el empresario que estaría saliendo con Wanda Nara

El mundo del espectáculo volvió a sacudirse con una bomba mediática: Wanda Nara estaría en pareja con Martín Migueles, un empresario de perfil bajo que reside en Nordelta. Una serie de publicaciones en redes sociales y apariciones públicas despertaron las sospechas de un nuevo romance en la vida de la mediática, quien recientemente desmintió estar en una relación formal.

Martín Migueles es un reconocido empresario que amasó su fortuna en el negocio de venta de celulares y trabajó un tiempo en la Aduana. Según reveló Yanina Latorre, actualmente vive en una casa de Nordelta que le alquila a Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio. Tiene una hija mayor de su primer matrimonio y un hijo, nacido en 2020, al que, según la panelista, nunca conoció.

Los rumores de romance comenzaron a circular luego de que Wanda publicará en sus historias de Instagram un video entrenando en un gimnasio junto a un hombre musculoso, identificado más tarde como Migueles. La periodista Majo Martino aseguró en el programa SQP que la relación habría comenzado hace tres meses y que el empresario es “un estilo que le gusta mucho a Wanda: es machote y lleva cartera”.

A la filmación en el gimnasio se sumó otro detalle que alimentó las sospechas: la publicación de una pulsera de oro en las redes de Wanda. “La pulserita esa que tiene ahí, que mostró en la historia con un corazón rojo, se la regaló él”, aseguró Yanina Latorre, reforzando la teoría de que la relación va tomando forma.

Lo que terminó de encender las alarmas fue una fotografía en la que se ve a Wanda y a Migueles juntos en el estadio Monumental, durante el partido de la Selección Argentina contra Venezuela. La imagen recorrió portales y redes sociales, avivando los rumores de que ya no se trataría de simples encuentros casuales.

Ante la repercusión mediática, Wanda salió a responder de forma irónica con una publicación en la que mostró su Lamborghini Urus 2025 y escribió: “No vendo mi Lambo, es mi nuevo gran amor”. Sin embargo, cuando fue consultada en LAM, la conductora fue contundente: “No tengo novio. Cuando tenga novio les mandó, que les encanta a ustedes. Es mi entrenador”.

Sin embargo, hace algunas horas, en el programa Intrusos que se emite por América TV mostraron un video en el que se ve a Wanda Nara junto a Martín Migueles en un boliche tras una salida de noche, lo que enciende las alarmas sobre una nueva relación de la mediática con el empresario.