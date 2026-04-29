Nicole Neumann y Manu Urcera eligieron moverse lejos del ruido para atravesar los días posteriores a los rumores de separación. La pareja se instaló en la casa que tiene en Punta del Este, un refugio familiar que volvió a quedar expuesto a través de las imágenes compartidas en redes.

El viaje funcionó como una señal en medio de las versiones que venían marcando distancia entre ambos. Sin hacer grandes declaraciones ni entrar en explicaciones extensas, la modelo y el piloto dejaron ver parte de su intimidad cotidiana en una propiedad ubicada muy cerca del mar, rodeada de árboles y con espacios pensados para la vida en familia.

Nicole Neumann en Punta del Este.

Dentro de la casa de Nicole Neumann y Manu Urcera predomina una estética clara, con madera, paredes blancas y ventanales amplios que permiten que la luz natural ocupe buena parte de los ambientes. Las cortinas livianas, los tonos beige y los muebles de líneas simples refuerzan esa idea de descanso, lejos de cualquier imagen cargada o excesiva.

Uno de los sectores que más aparece en las publicaciones es el living, donde se repite la misma búsqueda visual. Allí se ven sillones amplios, muebles de madera natural y una decoración sin grandes contrastes, con una paleta suave que acompaña la conexión de la casa con el entorno verde que la rodea.

Nicole Neumann y Manu Urcera junto en Punta del Este.

Hacia el exterior, la propiedad suma una galería techada con mesa de madera, sillas y sillones de mimbre. Desde ese espacio hay una vista directa a la pileta y al jardín, una postal que ayuda a entender por qué Punta del Este se convirtió para Nicole Neumann y Manu Urcera en un lugar de pausa, especialmente en medio de versiones incómodas sobre la relación.

La pileta cuenta con una valla de seguridad, un detalle clave por la presencia de Cruz, el hijo que la pareja tuvo en 2024. En ese mismo clima familiar, tiempo atrás la modelo mostró al piloto subido a un árbol, martillo en mano, mientras armaba una casita para el niño. “¡Bob el constructor! Haciendo una casa para Cruz jaja”, escribió en aquella publicación.

Nicole Neumann y Manu Urcera junto en Punta del Este.

La casa está ubicada en el borde de las dunas, a pocos pasos de la playa, lo que permite llegar al mar con solo caminar unos metros. En ese escenario, entre madera, naturaleza y planes familiares, la pareja volvió a mostrarse unida sin necesidad de decir demasiado.