Flor de la V no dejó pasar las declaraciones de Yuyito González sobre el matrimonio igualitario y reaccionó con un fuerte descargo público. La conductora apuntó contra la mirada de la exvedette, cuestionó el trasfondo de sus palabras y remarcó que le resultaba especialmente llamativo por su recorrido dentro del mundo de la revista.

El cruce se originó después de que Yuyito González hablara en Los Profesionales de siempre sobre la postura de Dante Gebel respecto al matrimonio igualitario. Lejos de esquivar el tema, la conductora llevó la respuesta hacia su fe y explicó cómo entiende ciertos límites desde su mirada religiosa.

"Lo conozco como cristiana evangélica desde hace más de dos décadas como pastor. Hay principios bíblicos que nosotros en la sociedad podemos decir ciertas limitaciones para lo que son las costumbres de la sociedad. Por ejemplo, que yo quisiese tener relaciones prematrimoniales, eso no estaría aprobado bíblicamente", sostuvo Yuyito González al intentar explicar su posición.

La actriz también amplió ese razonamiento y vinculó la discusión con decisiones personales. "Hay un montón de variantes enfocadas hacia la vida sexual como la hay respecto del dinero y otros temas, que te da pautas, después uno verá hasta dónde está en capacidad o voluntad de cumplirlo o no, todos esos temas son totalmente personales y en definitiva con Dios se arregla uno, nadie tiene que juzgar el corazón de nadie", expresó.

Pero la frase que terminó de encender la reacción llegó cuando Yuyito González agregó: "No es la religión, es la palabra de Dios supuestamente que hay ciertas limitaciones en cuanto nuestra vida sexual que no se aprueban. ¿Las hacemos? Sí". Esa explicación fue tomada por Flor de la V como una intervención directa sobre derechos y libertades del colectivo LGBT.

Consultada por Puro Show, en El Trece, Flor de la V fue tajante y no disimuló su enojo. "Lo vi, no lo puedo creer. Yo dije: son estas bataclanas devenidas a pastoras. Siempre cuando se tienen que meter con alguien se meten con el colectivo LGBT", lanzó la conductora, visiblemente molesta por el enfoque que escuchó.

La respuesta no quedó ahí. Flor de la V profundizó su crítica y marcó una diferencia entre desconocimiento y elección. "No es una ama de casa o una doña que no estuvo contenida por nadie, es una mujer que ha vivido en el mundo de las revistas con gays, travestis. Me sorpende muchísimo la poca humanidad. Obvio que es homofóbica", afirmó.