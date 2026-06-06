La conmoción por la muerte de Carlos “Indio” Solari continúa generando escenas de profundo dolor en todo el país. Mientras miles de seguidores organizan viajes para participar de la despedida, las autoridades confirmaron que el velatorio abierto al público se realizará en el Polideportivo Municipal José María Gatica, ubicado en la localidad bonaerense de Villa Domínico, partido de Avellaneda.

La elección del lugar no fue casual. El complejo deportivo reúne una serie de características que lo convierten en uno de los espacios más aptos para albergar una ceremonia de semejante magnitud. Desde las primeras horas posteriores a la confirmación del fallecimiento del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, comenzaron los preparativos para recibir a fanáticos provenientes de distintos puntos de la Argentina.

El predio forma parte del Parque de los Derechos del Trabajador y cuenta con un amplio microestadio cubierto que habitualmente es utilizado para competencias deportivas y eventos comunitarios. Gracias a sus dimensiones, permitirá organizar recorridos internos que faciliten el ingreso y la circulación constante de los asistentes durante toda la jornada.

Así será la despedida del Indio Solari

Otro de los aspectos que pesó en la decisión fue la reciente modernización de sus instalaciones. En los últimos años, el municipio de Avellaneda impulsó mejoras estructurales que ampliaron la capacidad operativa del espacio, utilizado regularmente para encuentros de básquet, vóley, futsal y actividades recreativas para vecinos de la zona.

La ubicación estratégica también aparece como una ventaja fundamental. El complejo se encuentra sobre la avenida Bartolomé Mitre, una de las principales vías de acceso del sur del conurbano bonaerense, lo que facilitará el arribo de vehículos particulares, colectivos y servicios especiales destinados al traslado de simpatizantes.

A esto se suma la cercanía con estaciones de la Línea Roca, especialmente las de Villa Domínico y Bernal. Esta conectividad ferroviaria permitirá que miles de personas lleguen desde la Ciudad de Buenos Aires y diferentes localidades del sur bonaerense sin necesidad de utilizar transporte automotor.

Así será la despedida del Indio Solari

En los alrededores del polideportivo existe además una extensa superficie verde que será utilizada para ordenar las largas filas previstas por las autoridades. Según estimaciones preliminares, la convocatoria podría convertirse en una de las despedidas públicas más multitudinarias de la historia reciente del país.

Mientras avanzan los operativos de seguridad y asistencia sanitaria en Avellaneda, la emoción ya se hace sentir en distintos puntos de Buenos Aires. Diversas agrupaciones de seguidores convocaron vigilias y homenajes espontáneos para recordar al Indio Solari, el artista que marcó a varias generaciones y cuya despedida promete convertirse en un hecho histórico para la cultura argentina.