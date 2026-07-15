Las vacaciones de invierno tendrán una nueva alternativa para disfrutar en familia con el regreso del Festival de Cine Infantil, una iniciativa que combina entretenimiento y aprendizaje mediante proyecciones cinematográficas y experiencias participativas. La propuesta llegará al Centro Cultural Oeste de Neuquén del 16 al 18 de julio, continuará en Añelo los días 17 y 18, y finalizará en Rincón de los Sauces el 22 y 23 de julio.

En diálogo con La Segunda Mañana que se transmite por AM550, Andrea Fernández, Manager de Relaciones de Comunidades de Tecpetrol, explicó que esta edición mantiene el formato incorporado el año pasado, donde los tradicionales largometrajes se complementan con jornadas de cortometrajes y talleres interactivos. "El festival se viene realizando desde 2018, pero desde el año pasado sumamos esta modalidad que fusiona los cortometrajes con actividades lúdicas para que los chicos puedan explorar las áreas STEM y compartir la experiencia con toda la familia", señaló.

Películas, cortometrajes y actividades vinculadas a la ciencia y la tecnología formarán parte de la propuesta de Tecpetrol y Fundación PROA.

En Neuquén, el jueves 16 de julio se proyectarán las películas Lightyear, a las 15, y Elio, a las 17. En tanto, el 17 y 18 de julio, desde las 16, se desarrollarán las funciones de cortometrajes acompañadas por el taller "Del cine a la exploración", donde los participantes podrán jugar, crear y resolver desafíos inspirados en las historias vistas en pantalla.

Fernández explicó que cada taller está vinculado con la temática de los cortometrajes. "El 17 estará orientado a la tecnología y la robótica, mientras que el 18 estará dedicado al espacio. La idea es que los chicos aprendan jugando junto a sus familias", indicó.

Los niños y sus familias podrán participar de experiencias lúdicas inspiradas en las historias proyectadas en la pantalla.

La actividad será con entrada libre y gratuita, aunque contará con cupos limitados. Habrá alrededor de 70 lugares por función y las entradas podrán retirarse una hora antes del inicio de cada actividad, hasta completar la capacidad de la sala. Los materiales para participar de los talleres serán provistos por la organización, por lo que solo será necesario asistir con ganas de aprender y divertirse.

Mira la entrevista completa: