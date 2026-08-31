La visita de Alejandro Lerner al programa de Mirtha Legrand terminó generando una fuerte polémica en redes sociales. El cantante fue consultado por la actualidad política argentina y, al expresar su mirada sobre la situación del país, utilizó una comparación que rápidamente despertó críticas entre los usuarios.

Durante la emisión, el músico intentó graficar su análisis sobre las últimas décadas y apuntó contra los distintos gobiernos que estuvieron al frente del país. Para explicar su postura, recurrió a una analogía relacionada con una situación de violencia que generó especial rechazo entre quienes seguían el programa.

"Argentina es como una mujer abusada por nuestros propios dirigentes, los que nos tendrían que haber dado un servicio y los que le tendrían que haber dado un servicio a los trabajadores. Ninguna de las personas que vinieron de los últimos 50 años pudo dar el servicio que nos merecemos", manifestó Alejandro Lerner frente a la mesa.

Jorge Rial cruzó a Lerner por sus dichos

Las palabras del artista no pasaron inadvertidas y el fragmento comenzó a circular rápidamente por distintas plataformas. En X, varios usuarios cuestionaron la manera elegida por Lerner para referirse a la realidad nacional y remarcaron que, durante la conversación, nadie de los presentes interrumpió para objetar la comparación.

"Es horroroso lo que dice! Yo no puedo creer cómo nadie le objeta nada!", escribió uno de los usuarios. Otros fueron todavía más contundentes al describir el momento: "El eufemismo que usó. Se fue al carajo" y "Mmm que horrible comparación!!!", fueron algunas de las reacciones que aparecieron en las redes.

Entre quienes se sumaron a la polémica estuvo Jorge Rial, quien habitualmente utiliza sus redes sociales para opinar sobre cuestiones políticas y televisivas. El conductor de C5N decidió responder al fragmento y apuntó directamente contra Alejandro Lerner, vinculando sus dichos con su postura política.

Jorge Rial cruzó a Lerner por sus dichos

"No hay un solo seguidor de Milei que no sea un degenerado y pervertido. Lerner no es la excepción", escribió Jorge Rial en su cuenta de X, en un mensaje que rápidamente generó nuevas repercusiones y abrió otro debate entre sus seguidores.

El episodio ocurrido en el programa de Mirtha Legrand quedó así instalado como uno de los momentos más comentados de la emisión. Además de Alejandro Lerner, participaron de la mesa Marcelo de Bellis, Guadalupe Vázquez, Marilú Marini y Pampito, conductor de El Trece, mientras el fragmento continuaba acumulando reproducciones y comentarios.