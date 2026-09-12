Gran Hermano Generación Dorada entró en su etapa decisiva y cada voto puede modificar el desenlace del reality. Con la definición cada vez más cerca, las encuestas que circulan en redes sociales comenzaron a mostrar cuáles serían las participantes con mayores posibilidades de avanzar y quién podría quedarse con el tercer puesto.

La próxima definición será el lunes 14 de septiembre, jornada en la que se conocerá cuál de las tres finalistas deberá abandonar la casa. A partir de ese resultado quedarán establecidas las dos participantes que competirán directamente por el título de esta edición de Gran Hermano.

Uno de los sondeos que más repercusión generó fue publicado por la cuenta de X GH Encuestas, que puso bajo la lupa a Yipio, Sol Abraham y Charlotte Caniggia. Los números difundidos muestran una tendencia favorable para una de ellas, aunque también dejan abierta una disputa por el lugar restante en la gran final.

Según esa medición, Yipio sería quien tendría asegurado su lugar en la definición y aparece ampliamente por encima de sus compañeras. La encuesta le asigna un 57,6%, mientras que Sol Abraham obtiene el 26,1% y Charlotte Caniggia queda tercera con apenas el 16,3% de los votos.

De confirmarse esos resultados, Charlotte Caniggia sería eliminada el próximo lunes y se despediría del reality en el tercer puesto. De esta manera, Yipio y Sol Abraham pasarían a disputar mano a mano la posibilidad de convertirse en la nueva ganadora de Gran Hermano Generación Dorada.

Sin embargo, otro sondeo realizado por la misma cuenta en Instagram plantea una definición completamente diferente. Allí, Sol Abraham aparece como la posible tercera finalista, por lo que la pelea por el campeonato quedaría protagonizada por Yipio y Charlotte Caniggia.

La incertidumbre, entonces, se mantiene hasta el momento de la gala. La gran ganadora de Gran Hermano Generación Dorada será anunciada el miércoles 16 de septiembre, cuando finalmente se conozca quién logró conquistar al público después de atravesar todas las etapas del reality.

Si se impusiera una mujer, el programa volvería a tener una campeona femenina, algo que ocurrió solamente dos veces en la historia del formato: Viviana Colmenero, ganadora de la tercera edición entre 2002 y 2003, y Marianela Mirra, quien se consagró en la cuarta edición de Gran Hermano, emitida en 2007.