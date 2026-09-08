El último abrazo de Yanina Zilli dentro de Gran Hermano estuvo cargado de emoción y tuvo como destinataria a Sol Abraham. Antes de abandonar la casa, la exvedette se acercó a su compañera y le dejó un pedido directo relacionado con la definición del reality. Recién después cruzó la puerta que cerró una experiencia de más de seis meses.

El resultado colocó a Zilli en el quinto puesto de la competencia. La participante perdió el mano a mano frente a Charlotte Caniggia después de recibir el 2,1% de los votos positivos del público. Su eliminación terminó de conformar el grupo de cuatro mujeres que continuará peleando por el premio principal.

La gala avanzó mediante sobres abiertos en orden aleatorio por Santiago del Moro. Yisela “Yipio” Pintos fue la primera jugadora confirmada entre las semifinalistas y festejó sobre la alfombra del living con su clásico “angelito”. “Gracias, muchas gracias, yo sé que cada voto es plata”, expresó al reconocer el esfuerzo realizado por quienes la apoyaron.

Luana Fernández obtuvo el segundo lugar asegurado y Sol Abraham fue anunciada después. La última definición quedó entonces entre Charlotte y Yanina Zilli. Antes de conocer el contenido del sobre negro, Caniggia admitió: “Es mi primer versus, qué miedo, estoy muy nerviosa. Si me voy voy a llorar un par de días, porque me va a dar bronca haber estado tan cerca de la copa y que se lleve otra”

Cuando su nombre apareció como el de la eliminada, Yanina evitó que la tristeza dominara completamente su despedida. En lugar de concentrarse en el resultado, valoró el camino recorrido desde su ingreso, ocurrido el 23 de febrero. “Me siento ganadora, llegué lejos, di lo mejor de mí. Fue un honor compartir esta casa con todas ustedes. Voy a extrañar este lugar”, manifestó frente a sus compañeras.

La escena más fuerte llegó segundos antes de su salida. Yanina Zilli abrazó a Sol Abraham y, mientras se dirigía hacia la puerta, lanzó la frase que dejó clara su preferencia para la definición: “ganalo, Sol”. El gesto selló el vínculo que ambas habían construido durante los 196 días compartidos dentro de la casa.

Con la partida de la exvedette, Gran Hermano quedó en manos de Yipio Pintos, Luana Fernández, Charlotte Caniggia y Sol Abraham. Una nueva eliminación reducirá el grupo a las tres candidatas que competirán por el título. La frase de Yanina, sin embargo, ya anticipó a quién le entregó simbólicamente su apoyo antes de reencontrarse con el afuera.