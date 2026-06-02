La investigación por la muerte de la Tota Santillán sumó un episodio alarmante que volvió a sacudir a su familia. La casa de Horacio Walter Carías, hermano del conductor, fue atacada a balazos en Luján mientras había personas dentro del domicilio.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde contó que recibió datos e imágenes del entorno familiar. “Quiero abrir el programa con una información de último momento que tiene que ver con un caso que sigo de cerca que es el de la Tota Santillán: ha pasado algo gravísimo”, comenzó el periodista.

El ataque ocurrió en medio de un clima sensible, ya que la familia viene insistiendo con distintas denuncias alrededor de la muerte del animador. En ese marco, Etchegoyen agregó: “La información que voy a dar quiero creer que marcará un antes y un después en la investigación de la muerte del conductor. Acaban de balear la casa del hermano de la Tota en la localidad de Luján, provincia de Buenos Aires”.

El comunicador remarcó que el dato le llegó directamente desde el círculo de Horacio Walter Carías y describió el material recibido como muy fuerte. “La familia de Horacio Walter Carias me cuenta la información y me envía imágenes que son escalofriantes. Repito: acaban de balear la casa del hermano de la Tota Santillán”, señaló.

La secuencia habría ocurrido mientras la familia compartía un momento cotidiano en el jardín de la vivienda. “Me cuentan que estaban en el domicilio en la calle José Ingenieros y que estaban tomando mate en familia en el jardín cuando de pronto escucharon dos disparos provenientes del exterior. Una locura total y la familia cree que esto tiene que ver con lo que denuncian sobre la Tota”, detalló Etchegoyen.

Así quedó la casa del hermano de la Tota Santillán.

El temor se agrava porque no sería el primer episodio violento que afecta al hermano del conductor. “Ya le desvalijaron dos veces la casa y te di los detalles hace unos días y ahora esto. Horacio está muy asustado, está vivo de milagro te digo porque las imágenes son clarísimas. Intentaron matarlo me dicen de su familia”, concluyó el periodista.

Por ahora, el ataque suma más inquietud a una causa que ya venía atravesada por dudas y reclamos familiares. Mientras se espera que avance la investigación, el entorno de Horacio Walter Carías sostiene que lo ocurrido no fue un hecho aislado y pide que se analice el trasfondo de los disparos.