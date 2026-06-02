La convivencia en Gran Hermano volvió a dejar una imagen incómoda y Luana Fernández quedó en el centro de las miradas. Un video de la participante comiendo sola en el baño comenzó a circular en redes y encendió la preocupación entre televidentes y familiares, justo cuando crecen las versiones sobre la falta de comida dentro de la casa.

La escena llamó la atención por el lugar y por la manera en la que fue registrada. Luana Fernández apareció sentada sobre el inodoro, con comida en la boca, mientras intentaba mantenerse fuera de la vista de sus compañeros. En ese momento, alguien golpeó la puerta y ella respondió “Ocupado”, todavía comiendo.

El momento se volvió más comentado cuando la joven intentó guardar un pedazo de pan en el bolsillo, aunque no pudo hacerlo. Ante esa situación, terminó comiéndose lo que tenía en la mano y admitió que estaba “muerta de hambre”, una frase que aumentó la inquietud de quienes siguen el reality.

Más allá de lo insólito del video, el episodio abrió otra lectura sobre el clima interno del programa. En los últimos días, varios seguidores señalaron que los participantes estarían atravesando una etapa difícil con la comida, y esa imagen de la jugadora aislándose en el baño terminó reforzando esas sospechas.

No es la primera vez que Luana Fernández queda asociada a situaciones vinculadas a alimentos dentro de la casa. En otras ocasiones, algunos compañeros la enfrentaron por supuestos robos de comida y cigarrillos, episodios que generaron malestar y discusiones en plena convivencia. Incluso una de esas situaciones estuvo cerca de provocar un cruce fuerte entre Brian Sarmiento y Franco Zunino.

El contraste es que, pese a esas actitudes cuestionadas dentro del juego, la participante sigue teniendo respaldo afuera. Aunque cayó en placa, el público la viene acompañando y su continuidad no parece estar en riesgo inmediato. Sin embargo, su estado emocional sí empieza a ser observado con más atención, especialmente después de que ella misma reconociera días atrás que atraviesa mucha ansiedad.

Así, el video del baño dejó de ser apenas una escena curiosa y pasó a instalar una preocupación más amplia sobre el desgaste de Luana. Entre el hambre, la ansiedad y las tensiones por la convivencia, Gran Hermano volvió a mostrar una postal que incomodó a los televidentes y que podría traer nuevas discusiones dentro de la casa.