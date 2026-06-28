El escándalo alrededor del Turco García sumó un capítulo inesperado mientras Mariela Prieto continúa dentro de Gran Hermano 2026. En medio de las versiones sobre la separación de la pareja, Yanina Latorre difundió un audio íntimo del exfutbolista que volvió a encender la polémica.

La grabación fue presentada en Sálvese quien pueda, por América, y rápidamente generó repercusión por el tono del mensaje. Según se contó en el ciclo, la nota de voz habría estado dirigida a una mujer señalada como amante del exjugador de Racing.

En el audio, la voz atribuida a Claudio “Turco” García se escucha con un mensaje de alto voltaje: “Dale bonita. Yo también tengo ganas de estar acá así... estoy solito acá. Quiero hacerte cucharita y después despertarnos y hacerte el amor”. La frase desató sorpresa en el estudio y dejó a todos reaccionando en vivo.

La escena tuvo además un momento cargado de humor incómodo cuando Yanina Latorre terminó tirándose al piso, como si se hubiera desmayado, después de reproducir el material. Entre las panelistas, Ximena Capristo no ocultó su reacción y lanzó: “¡Qué asco!“.

El audio apareció justo cuando la situación sentimental entre Turco García y Mariela Prieto ya estaba bajo la lupa. En los últimos días, el exfutbolista confirmó que está separado de la participante y, según contó Karina Iavícoli en Infama, la ruptura se habría producido en diciembre de 2025, antes del ingreso de ella al reality.

Aun así, el comportamiento de Mariela Prieto dentro de la casa también generó comentarios afuera. Iavícoli aseguró que habló con el exdelantero y reveló una frase sobre su mirada ante algunas actitudes de su ex durante las celebraciones del programa: “Los días de las fiestas temáticas la desconoce”. Según esa versión, él cree que ciertos gestos podrían estar vinculados a provocarle celos.

Más allá del impacto del audio íntimo, la preocupación del entorno también pasa por lo que la participante encontrará cuando salga del aislamiento. “Está preocupado por el hate que está recibiendo”, explicó la periodista sobre el estado del exjugador. Así, entre filtraciones, versiones cruzadas y reacciones en vivo, el vínculo entre el Turco García y Mariela quedó otra vez en el centro de la polémica televisiva.