La secretaría de Cultura, invitó a la comunidad a participar de una nueva edición del ciclo Música en el Auditorio el próximo jueves 25 de junio a las 20 en el Auditorio de Casa de Gobierno, en Santiago del Estero 350 de la ciudad de Neuquén.

La propuesta incluye la presentación de Pino Negro, proyecto musical nacido en Zapala en 2023 que se destaca por una propuesta basada en la improvisación y la fusión de géneros como candombe, funk, bossa nova y jazz, y Gypsology, reconocida banda dedicada al Gypsy Jazz o Swing Gitano.

Gypsology presentará material de su nuevo disco, que ya se terminó de grabar.

Diego Esandi, guitarrista de Gypsology, adelantó en diálogo con Entretiempo por AM550 que "en esta ocasión vamos a presentar todos los temas del segundo disco". El músico explicó que "está grabado y terminado desde hace dos o tres días, aunque lo venimos trabajando desde hace seis meses. Después de grabar viene toda la etapa de edición, mezcla y masterización, así que todavía faltan varios meses para que salga. Pero ya lo tenemos tan repasado, practicado y estudiado que podemos tocarlo en vivo".

En cada grabación buscan mantener la esencia del estilo

El segundo disco de Gypsology fue trabajado de una manera especial, fiel a la génesis del estilo de música que interpretan. "Nosotros no grabamos en estudio, grabamos en vivo. Las grabaciones las hacemos en nuestra sala de ensayo, un lugar al que le fuimos agregando elementos para poder registrar el sonido, pero no es un estudio. Suena en vivo, se puede escuchar algún ladrido de un perro eventualmente y nosotros lo tomamos con orgullo" señaló el guitarrista.

Esandi pasó por los estudios de AM550 en la previa de la gran fecha del jueves.

Esta decisión se fundamenta en cómo los gitanos comenzaron a tocar esta música. "Nunca grabaron en un estudio. Tocaban alrededor de una fogata, en un campamento. El espíritu de esta música tiene que ver con eso, con algo muy orgánico, natural y crudo" relató.

Esandi aclaró que "Son tomas completas, arrancamos y tocamos hasta el final. No es que uno graba una parte, después otro suma otra. Grabamos todos juntos. Tiene muchas complejidades técnicas, pero sí, el disco está grabado en vivo. Los anteriores también. Siempre grabamos así por una cuestión filosófica".

"Los gitanos trabajaban en bares, cabarets, pizzerías y cervecerías. Hacían música popular. Y la música popular de aquel entonces también era la música popular de Estados Unidos, lo que después se llamó jazz. Los gitanos tomaron esa música, aunque ellos nunca la llamaron jazz gitano. Hacían música popular francesa. Luego llegó la guerra y todo cambió", señaló.

La cercanía entre el gipsy jazz y el tango

El guitarrista de Gypsology definió al gipsy jazz como "una música hecha con mucho corazón, mucha historia y mucho dolor. Curiosamente, cuando el dolor madura se vuelve interesante. Y eso también pasa en la música. Las canciones gitanas tienen una mezcla muy parecida al tango argentino. Hay nostalgia, una tristeza dulce. Una sensación que nosotros, los argentinos, entendemos perfectamente".

"Somos un cuarteto y llevamos cerca de diez años tocando juntos. Hacemos esta música porque creemos que no es música europea, sino música de la gente, música del mundo" explicó.

"El tango está muy relacionado con esta música. Es música de cuerdas, muy emocional. Hay gente que toca infinitamente bien y además transmite. Pero lo esencial es qué historia estás contando. Es como la escritura: podés contar una historia o podés hablar de tu propia vanidad" reflexionó Esandi.

"La música es una oportunidad para hablar sin palabras. Es la posibilidad de comunicar algo más profundo. Es como cuando tomás mate con alguien que querés y después no recordás exactamente de qué hablaron, pero sí recordás cómo se miraron" concluyó.

La entrevista completa: