Neuquén se suma a la celebración global del Día Internacional del Jazz con una propuesta imperdible: este jueves desde las 20, el Auditorio de Casa de Gobierno (Santiago del Estero 350) será sede de una nueva edición del ciclo “Música en el Auditorio”, con entrada libre y gratuita, artistas regionales y transmisión en vivo.

El evento, impulsado por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, reunirá a destacados exponentes de la escena jazzística de la provincia en una noche que promete diversidad sonora, cruces de estilos y un fuerte anclaje en la identidad cultural neuquina.

La conducción estará a cargo de Jorge “Negro” Sosa y Pedro “Kolor” Franco, quienes guiarán una velada que incluirá tres propuestas musicales bien diferenciadas.

Una grilla con identidad y diversidad

La apertura estará en manos de L.E.S. Trío, con el concierto homenaje “Bill and Jim Memorial”, dedicado a dos leyendas del jazz como Bill Evans y Jim Hall. El formato, centrado en piano y guitarra, propone un clima íntimo y de gran calidad interpretativa. Contará con la participación de Raúl Lledó, Diego Esandi y Jorge Sosa.

L.E.S. Trío ofrecerá el concierto homenaje “Bill and Jim Memorial”, dedicado a Bill Evans y Jim Hall.

Luego será el turno de Parque Jazz, dúo llegado desde San Martín de los Andes, integrado por Tomás Stancatti en piano y Agustina Ortiz en voz. Su repertorio recorre clásicos del género y versiones contemporáneas, con un enfoque sensible y moderno.

El cierre estará a cargo de GV3 Electrotango, agrupación neuquina liderada por Gerardo Verdun, que fusiona jazz, tango, rock y electrónica en una propuesta innovadora, inspirada en la renovación estética de Astor Piazzolla.

“Una fiesta neuquina del jazz con proyección global”

En diálogo con el programa Entretiempo por AM550, el presentador del evento, Jorge “Negro” Sosa, destacó la importancia de esta celebración y el alcance que tendrá gracias a la transmisión en vivo. “Nuevamente el auditorio de Casa de Gobierno será el escenario de esta fiesta neuquina del jazz. Con transmisión de Radio y Televisión del Neuquén, se verá en todo el mundo, lo cual es un plus para los músicos locales”, afirmó.

Sosa subrayó además el valor de visibilizar el talento regional: “Esta transmisión les da a los artistas la posibilidad de que su música llegue a cualquier lugar, donde haya alguien mirando”.

Sobre la propuesta artística, explicó que el espectáculo fue pensado como un recorrido por distintas expresiones del género: “Abrimos con un tributo a Bill Evans y Jim Hall, que demuestra que piano y guitarra pueden lograr una música de enorme calidad. Luego llega Parque Jazz, con un formato íntimo, y cerramos con una fusión contemporánea como GV3 Electrotango”.

Desde San Martín de los Andes se presentará Parque Jazz, dúo integrado por Tomás Stancatti en piano y Agustina Ortiz en voz.

Jazz, cultura y comunidad

El Día Internacional del Jazz fue impulsado por la UNESCO en 2011 para destacar a este género como herramienta de diálogo, integración y entendimiento entre los pueblos. Este año se celebra su 15° edición a nivel global.

“Somos parte de un festejo mundial”, resumió Sosa, quien además anticipó que la provincia busca seguir ampliando estos espacios culturales y llevar el jazz a escenarios icónicos del territorio neuquino.

En ese marco, la propuesta de este jueves no solo invita a disfrutar de la música, sino también a fortalecer el vínculo entre la comunidad y los espacios públicos, promoviendo el acceso a la cultura de manera libre y gratuita.

Con entrada abierta, transmisión en vivo y una grilla de alto nivel, Neuquén se prepara para una noche donde el jazz será protagonista y donde, como en todo el mundo, la música volverá a ser un lenguaje común.