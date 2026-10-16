La cantante y compositora Barbi Recanati regresará a Neuquén después de su gira europea para presentar su último disco, Único y Nuestro. El recital será el viernes 23 de octubre a las 21, en Mood Live, donde la artista llegará en formato eléctrico junto a su banda para ofrecer una noche de rock alternativo.

Con una trayectoria independiente que comenzó en 2005, Recanati se consolidó como una de las referentes del rock alternativo argentino. Su carrera solista incluye los discos Teoría Espacial (2018), Ubicación en tiempo real (2020), El final de las cosas (2023) y Único y Nuestro (2025), trabajos con los que desarrolló una identidad musical marcada por influencias del post punk y la new wave.

Único y Nuestro, publicado en 2025, será el eje de la presentación de Barbi Recanati en la capital neuquina.

A lo largo de su recorrido, la artista llevó su música a escenarios de Sudamérica, Europa, Japón y México. También participó en las reconocidas sesiones de KEXP en Seattle, una experiencia que amplió la proyección internacional de su propuesta musical.

Antes de iniciar su etapa solista, Recanati lideró la banda Utopians hasta su disolución en 2017. Además de su trabajo como música, es autora del libro Mostras del Rock, que reúne relatos y perfiles de mujeres vinculadas al mundo musical, y desarrolla tareas de grabación y promoción de artistas a través de su sello independiente Goza Records.

Las entradas para el show de Barbi Recanati ya están disponibles por Protickets y en la boletería de Mood Live.

Su trayectoria también incluye dos nominaciones a los Latin Grammy y reconocimientos en los Premios Gardel y el Premio Nacional. En su presentación en Neuquén, el público podrá acercarse a su etapa más reciente y escuchar en vivo las canciones de Único y Nuestro, en un espectáculo que tendrá el sonido de banda completa.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Protickets.com.ar y en la boletería de Mood Live. El espacio está ubicado en Maestro González 40, en Neuquén capital. La apertura de puertas está prevista para las 20 y el recital comenzará a las 21.