La música de Bob Marley tendrá su homenaje en Neuquén con la presentación de Roots Waillers, una banda formada en 2020 que llegará este domingo 18 de octubre a Mood Live para ofrecer una noche dedicada a los grandes clásicos del reggae. El espectáculo comenzará a las 21 y estará destinado a todo público.

La propuesta busca recuperar la esencia y la energía del género a través de un repertorio que reúne algunas de las canciones más reconocidas del músico jamaiquino. Entre los temas previstos se encuentran Is This Love, Jamming, Could You Be Loved, Natural Mystic y Positive Vibration.

La banda formada en 2020 recorrerá algunos de los clásicos más reconocidos de la historia del reggae.

Con una puesta en escena centrada en la música en vivo, Roots Waillers propone un recorrido por las composiciones que marcaron la trayectoria de Marley y se convirtieron en referentes del reggae a nivel internacional.

El encuentro será en Mood Live, ubicado en Ministro González 40, Neuquén capital. La apertura de puertas está programada para las 20, mientras que el inicio del show será a las 21.

Mood Live recibirá el tributo a Bob Marley este 18 de octubre, con apertura de puertas prevista para las 20.

Las entradas anticipadas se pueden conseguir a través de ProTickets y también en la boletería de Mood Live. Para obtener más información sobre el evento, se puede consultar la cuenta de Instagram @moodliveok.