Bailar, crear y descubrir que siempre hay nuevos movimientos por explorar. Esa es la propuesta de El Baile Infinito, el espectáculo que la bailarina, coreógrafa y docente Mariana Sirote estrenará este sábado 10 de octubre, a las 21, en el Cine Teatro Español de Neuquén. La iniciativa, impulsada por la Fundación BPN, reúne a 24 personas mayores de 60 años que atravesaron seis meses de trabajo creativo para llevar sus experiencias y sus historias al escenario.

“Cuando cumplí 60, me pregunté hasta qué edad se podrá bailar”, contó Sirote durante una entrevista en el programa Entretiempo, por AM550. Hoy, a los 70 años, aquella inquietud se convirtió en un proyecto artístico y comunitario que busca poner en primer plano el deseo, la memoria y la potencia expresiva de las personas mayores.

La convocatoria estuvo abierta a personas de más de 60 años, con o sin experiencia profesional en la danza. La respuesta superó las expectativas iniciales y dejó en evidencia, según relató la coreógrafa, la necesidad de generar espacios donde las personas mayores puedan expresarse, crear y compartir experiencias.

El proyecto de “El Baile Infinito” nace de una convocatoria a personas mayores de 60 años para participar de un proceso creativo que revaloriza esta etapa de la vida mediante el cuerpo, el movimiento y las experiencias personales.

“Ahí nos dimos cuenta de que era un espacio no otorgado por la sociedad, no habilitado”, reflexionó. Finalmente, quedaron 24 participantes que sostuvieron durante seis meses los ensayos, cada martes, en encuentros de tres horas.

El proceso creativo partió de preguntas sobre la vida, los deseos y los recuerdos de cada integrante. A partir de esas respuestas, el grupo trabajó con la improvisación y el movimiento para construir una obra colectiva que no busca imponer un modelo corporal, sino adaptarse a las particularidades de cada persona. “¿Qué lugar tiene el deseo después de los 60?”, fue una de las preguntas que orientaron la experiencia. También aparecieron los recuerdos de la infancia y la idea de una vida circular, en la que las experiencias no desaparecen, sino que regresan y adquieren nuevos sentidos.

Para Sirote, la figura del infinito expresa precisamente esa posibilidad de volver, de recuperar aquello que parecía perdido y de encontrar una forma de serenidad en el recorrido de la vida.

Para Sirote, la figura del infinito expresa precisamente esa posibilidad de volver, de recuperar aquello que parecía perdido y de encontrar una forma de serenidad en el recorrido de la vida. La danza se convierte así en un lenguaje para contar historias sin necesidad de palabras. La coreógrafa también puso el acento en la importancia de que las personas mayores tengan espacios de participación y creación. “Se sienten bien y quieren hacer cosas lindas y disfrutar de la vida”, señaló.

Marcó una diferencia entre la práctica cotidiana y el desafío de construir una obra con otras personas: “Una cosa es hacer clases y un entrenamiento, pero otra cosa es preparar con otros durante seis meses un espectáculo. Eso es trascendente”.

Una función con entrada solidaria

El estreno de El Baile Infinito será este sábado 10 de octubre, a las 21, en el Cine Teatro Español, ubicado en avenida Argentina 235 de Neuquén.

La entrada será solidaria y podrá canjearse por un alimento no perecedero por persona. Los tickets se retirarán el mismo día de la función, en la boletería del teatro, de 10 a 13 y de 18 a 21.

La propuesta es organizada por la Fundación BPN, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén y el Banco Provincia del Neuquén.