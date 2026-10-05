Del 2 al 4 de octubre, el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén fue escenario de la tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano, una propuesta cultural libre y gratuita que convocó a más de 350 personas. Durante tres jornadas, el público pudo disfrutar de producciones argentinas y mexicanas y participar de distintas actividades vinculadas al cine y otras expresiones artísticas.

La programación incluyó las películas “Corina” y “Radical”, de México, y “Empieza el baile” y “Chau Buenos Aires”, de Argentina. Las historias abordaron distintas temáticas como los vínculos, la educación, la amistad, la identidad, la música y el tango, con miradas diversas sobre la realidad latinoamericana.

El auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes fue escenario de tres jornadas de cine y cultura.

El tango tuvo además un protagonismo especial durante el festival y trascendió la pantalla con una clase abierta y espectáculos de baile y canto. De esta manera, la propuesta amplió su recorrido hacia otras disciplinas y generó espacios de encuentro entre el público, la música y el cine.

En paralelo, el sábado 3 de octubre se desarrolló el taller “Ver para escribir”, destinado a estudiantes y egresados de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. La actividad estuvo a cargo de Melina Cherro, guionista, docente e investigadora, quien compartió herramientas de escritura audiovisual y explicó aspectos vinculados con el proceso creativo y la construcción de un guión.

El tango tuvo un lugar destacado con clases abiertas y espectáculos de baile y canto.

Desde Fundación PROA destacaron el valor del cine latinoamericano como una herramienta para generar encuentros y reflexiones en la comunidad. En tanto, desde el MNBA remarcaron que el festival permitió ampliar la propuesta cultural del museo al incorporar música, talleres y distintas actividades alrededor de las películas.

El taller “Ver para escribir” acercó herramientas de escritura audiovisual a estudiantes y egresados de cine.

Organizado por Tecpetrol y Fundación PROA junto al Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, el festival celebró su tercera edición en la Cuenca Neuquina y consolidó su presencia en la región. La iniciativa también se desarrolla en otras provincias argentinas y en distintos países donde está presente el Grupo Techint, con el objetivo de acercar propuestas culturales y generar nuevos espacios de encuentro.